Se puede estacionar en la zona bancaria de Neuquén y es gratis hasta marzo

Frente a los bancos, ya se instaló la cartelería de permitido estacionar (foto Matías Subat)

El cobro de los nuevos estacionamientos que se lograron tras levantar restricciones en el microcentro bancario quedó suspendido por indicación del municipio, según lo confirmó la empresa concesionaria del servicio en Neuquén capital. Desde la comuna capitalina se aclaró que el pago medido comenzará el 25 de marzo.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, explicó que la ampliación del estacionamiento medido en la zona bancaria “está en etapa de implementación”.

Reafirmó que “no habrá cobro” en los 190 módulos que se lograron tras la sanción de la ordenanza 15.021.

La norma se sancionó en octubre en el Deliberante de Neuquén, se publicó el 10 de noviembre en el boletín oficial y preveía 90 días para poner en vigencia los cambios. «Pudo haber habido alguna confusión con el plazo», se indicó.

La decisión de esperar hasta el 25 de marzo para el inicio del cobro fue comunicada el lunes alrededor de las 15 a la concesionaria SAEM.

Mientras en las 14 aceras que están en la zona de estacionamiento medido pero no se podía estacionar por prevención de seguridad, la nueva cartelería de permitido estacionar con cobro medido quedó instalada.

Los bancos deben enviar al municipio el pedido de reserva para carga y descarga de caudales, mientras, se habilitó estacionar frente a cada entidad (foto Matías Subat)

Los cordones amarillos en las cuadras de los bancos del microcentro fueron borrados con una pintura gris similar al color del hormigón del cordón cuneta y los espacios para cada vehículo quedaron delimitados con pintura blanca sobre el pavimento.

Con la eliminación del amarillo de la prohibición, los vehículos ocuparon cada lugar demarcado, porque la demanda es fuerte por un espacio para estacionar.

La ordenanza prevé que cada banco notifique al municipio de las reservas que necesita para la carga y descarga de caudales. “Hasta ahora no recibimos ninguna comunicación”, dijo Espinosa. La reserva tiene un límite de 15 minutos como máximo para carga y descarga.

Desde asociaciones de personas con discapacidad se cuestionó que la liberación de la restricción también sacó las reservas destinadas a las personas con discapacidad motora. Para el municipio, el equívoco fue de los concejales, sin embargo desde el Concejo se recordó que la administración de espacios para el cobro o para restringir el espacio con reservas son potestad de la subsecretaria de Transporte, por ser autoridad de aplicación.