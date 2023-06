Tras la polémica por gastos personales con fondos públicos, defendieron la promoción del Emprotur

El director ejecutivo del Emprotur, Diego Piquín, defendió el trabajo de promoción que realiza el ente esta mañana en la comisión conjunta de Gobierno y Economía del Concejo Municipal.

La convocatoria al empresario fue a partir del proyecto de ordenanza para eliminar el componente b de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (Tish) que financia el Emprotur y que abonan todos los contribuyentes de la ciudad. La iniciativa surgió tras la polémica por los gastos personales que realizó el presidente del Emprotur Gastón Burlón en un viaje por Europa.

“Soy creyente de que todas las acciones del Emprotur generan un resultado. Generan un impacto positivo a nivel turístico. Hoy estamos por encima del millón de turistas a nivel anual y logramos la curva de estacionalidad del destino. Hay resultados que nos vienen acompañando en función de las acciones que trabajamos”, manifestó Piquín ante los concejales.

Advirtió que “sería complejo dejar de generar esas acciones de promoción. El impacto no lo vamos a ver en un año. Quizás en tres o cuatro años y cuando vivamos ese resultado será tarde y trabajarlo nos llevará el doble de plata”.

Piquín detalló el plan de trabajo del Emprotur al comienzo del encuentro. “El ente tiene 31 años de historia. Es una herramientra estratégica para la ciudad, de la difusión de la marca Bariloche en Argentina y en el mundo. Siempre los resultados turísticos de una ciudad se dan por una diversidad de acciones y no por una de las herramientas de trabajo», argumentó.

Dijo que en lo que va del 2023, el ente lleva ejecutadas siete campañas, cuando en el 2022 se ejecutaron 15. También señaló que el 70% de la comunicación es digital.

«Cuánto trastorno nos hubiésemos ahorrado si hubiéramos contado antes con esa información. Entendemos la importancia del Emprotur para nuestra ciudad, pero no podemos entender que los fondos públicos se utilicen de cualquier forma”, planteó el concejal de PUL Gerardo Del Río.

En todo momento, Piquín defendió el proceso de trabajo del ente mixto de promoción turística: «Como todo en la vida es perfectible. El Emprotur tiene herramientas de control. El Tribunal de Contralor también nos fiscaliza. Presentamos en tiempo y forma los balances. Todas las acciones del Emprotur son profesionales y transparentes«.

El concejal de Podemos Pablo Chamatrópulos insistió en la opinión de Piquín respecto a los gastos de Burlón en Europa. «No soy la persona idónea para decir si está bien o no. A modo personal, creo que así como un empleado puede tener un uniforme, una persona que representa a la ciudad puede tener un gasto de representación lógico. Un presidente, un intendente deben tener un buen traje, buenos zapatos porque me están representando ante determinadas situaciones«, señaló el empresario y acotó: «En una de las reuniones dije que quizás esto es un aprendizaje y el plan de acción puede incluir una vez por año la compra de un traje, zapatos y dos camisas. Mientras esté justificado, se puede discutir».

Las declaraciones de Piquín generaron críticas por parte del concejal oficialista Gerardo Ávila. «Soy concejal, este es mi octavo año y jamás el Concejo Municipal me compró un traje, unos zapatos, una campera o me pagó un alquiler, un auto particular o un teléfono. Aunque se pudiese, no lo haría por una cuestión ética o moral de cómo entiendo la función pública«, cuestionó.

«Para eso cobro un sueldo -agregó- y si me sobra a fin de mes, me compro un traje. El que tengo, me lo rompieron en mi primer sesión y nunca me compré otro nuevo. Caemos en el absurdo: un empleado requiere equipamiento, pero a medida que sube la jerarquía y el nivel de responsabilidad y pasamos a los funcionarios electos o puestos por la política debe haber un reaseguro de ciertas actitudes. La media piensa que hay que vivir del estado; yo creo que no«.