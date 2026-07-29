Neuquén agiliza los trámites para acceder a los créditos Neuquén Habita

El acuerdo busca optimizar el estudio de los títulos y la confección de las escrituras necesarias para el programa. Foto: archivo Matías Subat.

La secretaría de Vivienda y Hábitat y la Escribanía General de Gobierno de Neuquén firmaron esta semana un convenio para agilizar el procedimiento de los créditos «Neuquén Habita» para la construcción, refacción y ampliación del hogar único y permanente.

El acuerdo busca optimizar el estudio de los títulos y la confección de las escrituras necesarias para el programa, mediante un esquema de trabajo conjunto entre diferentes organismos provinciales.

Participaron de la firma del convenio la escribana general de gobierno, Laura Miranda; la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; y el presidente de ADUS, Pablo Dietrich.

Distribución de tareas para acelerar los procedimientos

A partir del convenio, la Escribanía General recibirá y gestionará una parte de las escrituras remitidas por la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS).

Realizará los estudios de títulos correspondientes, formulará las observaciones documentales necesarias e instrumentará las escrituras de garantía hipotecaria.

A su vez, la Provincia elaboró un convenio con el Colegio de Escribanos de Neuquén de manera complementaria para absorber el mayor caudal de escrituras y agilizar el trámite masivo.

Por su parte, ADUS proveerá la documentación y los antecedentes de cada expediente, mientras que los dos organismos provinciales unificarán los circuitos administrativos para dar mayor fluidez a las actuaciones correspondientes.

El convenio también fija plazos para los estudios de títulos, establece los valores de las actuaciones notariales y define mecanismos de coordinación para agilizar los trámites y reducir los tiempos de respuesta a las familias beneficiarias.

Neuquén Habita: cómo continúa el plan provincial

El programa de créditos no bancarios ya registró más de 3.000 inscriptos, casi el 62% aplicaron para la línea de construcción y el 38% para la línea de ampliación y renovación.

El proceso de inscripciones continúa abierto para los interesados que no contaban con la escritura y los primeros desembolsos se darán a partir de fines de agosto.

Desde el gobierno remarcaron que el programa está dirigido a un público sin capacidad económica para ir a la banca privada. Quienes tienen ingresos superiores a los $6,5 millones, no accederán al crédito provincial.