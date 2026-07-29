«A Toda Máquina»: excavadoras, topadoras, juegos y actividades para celebrar el Día del Niño en Neuquén

Chicos y grandes podrán conocer de cerca las máquinas viales y participar de una jornada con actividades recreativas, juegos y propuestas para toda la familia.

Conocer de cerca maquinaria vial, jugar y compartir una tarde en familia. Esa es la propuesta de «A Toda Máquina», el evento que al empresa Servicios Confluencia realizará el próximo domingo 16 de agosto en Neuquén para celebrar el Día del Niño. Las entradas ya están disponibles.

La actividad se desarrollará de 12 a 18 en el predio ubicado frente a la torre de la empresa, entre Sapag Elías y avenida Doctor Ramón, junto a la Ruta Provincial 7. Además de las propuestas para todas las edades, habrá un patio gastronómico y espacios de descanso para las familias.

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de interactuar con esos equipos enormes, como topadora, excavadora, pala cargadora entre otras, además de participar de actividades distribuidas en diferentes sectores temáticos.

Un recorrido por distintas zonas temáticas

La propuesta estará organizada en diferentes zonas distribuidas a lo largo del predio. En la Zona Excavadora, el Club Río Negro y Diario RÍO NEGRO ofrecerán actividades recreativas e interactivas para toda la familia.

La Zona Topadora reunirá las propuestas más creativas, con un espacio para colorear ilustraciones de maquinarias, intervenir artísticamente una topadora, participar del taller «Dibujá la máquina de tus sueños» y resolver rompecabezas.

En la Zona Volcador habrá juegos de destreza, donde el desafío será embocar pelotas en la caja de un camión, además de un espacio preparado para tomarse fotografías. La Zona Mixer, en tanto, estará destinada a diferentes juegos de kermesse, mientras que la Zona Pala Cargadora ofrecerá rompecabezas, globoflexia y otras propuestas con globos.

Por su parte, la Zona Asfalto concentrará los desafíos recreativos «Misión HOLA: El Gran Desafío» y «Misión HOLA: La Gran Aventura», y la Zona Fuera de Ruta permitirá a los asistentes vivir una de las experiencias más esperadas de la jornada: un paseo a bordo de un camión.

El recorrido se completará con un patio gastronómico y un sector de descanso pensado para que las familias puedan permanecer durante toda la tarde. Además, a lo largo de la jornada se realizarán sorteos entre los asistentes.

Entradas: cuánto cuestan y cómo comprarlas

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Mi Ticket Río Negro.

El valor es de $20.000 por entrada. Cada ticket permite el ingreso de un adulto responsable y hasta cuatro menores de 15 años, quienes acceden sin cargo.

Los socios del Club Río Negro cuentan con el beneficio de 2×1 en la compra de entradas.

La organización informó que el ingreso deberá realizarse exclusivamente con un adulto responsable, por lo que los menores de edad no podrán acceder al predio sin acompañante.

Cómo llegar

El evento se realizará en el predio ubicado frente a la torre de Servicios Confluencia. El estacionamiento estará habilitado con ingreso por avenida Doctor Ramón, mientras que el acceso peatonal será por la intersección de esa avenida con Sapag Elías.