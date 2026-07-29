Renuevan un tramo clave en un colector cloacal de Cipolletti: habrá un corte de tres días

El Municipio de Cipolletti informó que durante hoy Aguas Rionegrinas llevará adelante un importante trabajo sobre calle Alem Sur, entre La Esmeralda y Saénz Peña. Por este motivo, el tránsito se verá afectado en su totalidad durante tres días.

La ejecución se hará a dos metros de profundidad y contempla el reemplazo del colector cloacal de 400 milímetros de diámetro.

El intendente Rodrigo Buteler expresó durante una recorrida por la obra: «tenemos un problema propio de la antigüedad de los caños, se cayó un colector cloacal y acá lo que se va a hacer es un recambio de un colector que va desde calle Esmeralda a Sáenz Peña. La idea es aliviar toda la zona desde Alem hasta la calle Bolivia, Mariano Moreno, hasta la calle San Luis«.

Por esto, pidió «paciencia» a los vecinos que tienen problemas de cloacas por esta zona. «En unos días se resuelve». Y recordó que en un mes también comenzará el recambio del colector de Naciones Unidas.

Corte total de tránsito durante tres días

Para garantizar la seguridad durante la ejecución de los trabajos, se realizará un corte total en Alem sur entre La Esmeralda y Sáenz Peña y en las cabeceras en ambas arterias.

Además, en el lugar trabajará el personal de tránsito para ordenar la circulación y realizar tareas de prevención.

Las autoridades recomendaron a los vecinos y conductores respetar la señalización instalada en el sector y planificar sus recorridos con anticipación mientras se desarrollen los trabajos.