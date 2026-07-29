«Intendentes y diputados»: Petroleros y un sector de la Uocra diseñan un frente electoral en Neuquén

Un nuevo espacio político con sustento gremial podría sumarse a la escena política de Neuquén camino a las elecciones que se realizarán el año que viene en la provincia y los municipios.

El secretario general del sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, y el delegado de la Uocra en Rincón de los Sauces, César Godoy, llegaron a un acuerdo para trabajar políticamente de cara al 2027.

«Los trabajadores tienen que trabajar políticamente juntos para ocupar espacios políticos y sumar presencia», afirmó Rucci en un video oficial.

Godoy, por su parte, destacó el encuentro con el representante petrolero y adelantó que el objetivo es conformar «un bloque sindical fuerte«, que incluya a otras organizaciones y logre representación en la discusión política de Neuquén.

Si bien evitó dar detalles en cuanto a plazos y candidaturas, confirmó que se buscará competir para sumar bancas en la Legislatura y disputar algunas intendencias donde «tenemos compañeros que están pidiendo participar».

El espacio, que aún no tiene nombre ni tampoco fecha de lanzamiento, involucraría a dirigentes de ambos sindicatos, además de líderes de otras entidades gremiales que quieran participar de la propuesta.

El sindicato de Petroleros Privados lanzó el año pasado, de forma separada a su organización, un nuevo partido político para la provincia, llamado Fuerza Neuquina y Federal.

Como informó Diario RÍO NEGRO tiempo atrás, el espacio logró el visto bueno de la Justicia Federal para convertirse en partido de distrito y rápidamente sumó afiliados, hasta el punto de convertirse en abril pasado en el cuarto con mayor cantidad de afiliados dentro de Neuquén.

«Queremos trabajadores con representación política»

Godoy, al ser consultado por este medio, dijo que «seguramente» el partido que comanda Rucci formará parte del bloque político a lanzar.

«Venimos trabajando hace tiempo, más de un año. Queremos llevar trabajadores hasta la representación política», precisó.

Dijo que el frente buscará ganar bancas en la Legislatura, pero también participar de las elecciones municipales en localidades como Añelo, San Patricio del Chañar, Centenario y Rincón de los Sauces, donde ya compitió por el gobierno comunal en 2023, cuando quedó en segundo lugar.

Respecto a la disputa por la gobernación, en la que se espera que Rolando Figueroa vaya por la reelección, indicó que este proyecto en vías de formación probablemente trabaje «más cerca» del oficialismo provincial, aunque evitó precisar de qué manera.

El dirigente del gremio de al construcción fue crítico con los representantes neuquinos en el Congreso, ya que los acusó de «llorar» y luego votar «en contra de los trabajadores».

La relación con el PJ y el caso de Rincón de los Sauces

Godoy participó del proceso para la renovación de las autoridades del Partido Justicialista, pero un problema con los avales provocó que la lista que lo llevaba como primer candidato fuera dada de baja.

Al respecto, el líder gremial aclaró que, más allá de la articulación con Petroleros, continuará ligado al peronismo local «aunque ahora esté más relegado».

Hizo énfasis, además, en la situación de Rincón de los Sauces. Sostuvo que la localidad vive «una paradoja», porque mientras los yacimientos que se encuentran a su alrededor producen gas, los vecinos no pueden disponer del servicio con normalidad.

«Hay situaciones que son insostenibles, como la falta de viviendas que se está viendo», agregó.