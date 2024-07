Vaca Muerta Net Zero, la jornada que avanzará en la discusión del cuidado del ambiente en Cutral Co

Está todo listo para la primera jornada Vaca Muerta Net Zero que tiene a la ciudad como anfitriona y organizadora junto a Provincia de la propuesta en la que se pondrá en debate las medidas que adoptarán las empresas de la industria hidrocarburífera para minimizar el impacto de la huella de carbono en el ambiente. Será el martes 16, desde las 9:30 en Cutral Co.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco se prepara para recibir a los participantes de esta jornada. «Para nosotros es un evento trascendental porque es la primera vez que se realiza este encuentro con el objetivo de minimizar la huella de carbono que genera la industria hidrocarburífera», apuntó el jefe comunal.

Agregó que no solo en la comarca petrolera, sino también en la provincia. Destacó la importancia del respaldo del gobernador Rolando Figueroa que asistirá junto a los ministros y funcionarios que forman parte de la organización de la jornada.

«Será una excelente oportunidad para ver y escuchar a las principales empresas operadoras que confirmaron su presencia, ya que contaremos con disertantes de Pampa Energía, YPF y Halliburton, entre otras empresas, además de las cámaras empresariales», describió Rioseco.

Para el jefe comunal la ocasión será ideal para discutir el futuro de la actividad para que sea racional y sustentable. «Si miramos hacia atrás y consideramos cómo se explotaba un pozo petrolero hace 30 años, veremos que el cuidado del ambiente ha mejorado sustancialmente», sentenció. Sin embargo, se debe avanzar mucho más para que la actividad sea eficiente y productiva para la provincia, sin descuidar el cuidado de los recursos naturales.

Al mismo tiempo, especificó que aspira a que Provincia muestre el plan estratégico que tiene para el cuidado del ambiente, al igual que cada empresa productora. «Queremos que nos cuente y muestre cuál es su desarrollo actual y futuro, considerando que Vaca Muerta está en un 7 o 10 % de explotación», sostuvo.

«Esto indica que queda un 90% por desarrollar, lo cual puede ser muy agresivo para el planeta. En síntesis, debe haber un fuerte compromiso de todos los actores involucrados en este proceso, así como un plan de desarrollo enfocado en estos temas», acotó.

El ministro Rubén Etcheverry y el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones, encabezan la organización (Foto: Archivo)

En cuanto a la relación con el gobierno provincial, el intendente de Cutral Co expresó: «Entendemos que tenemos que vincularnos, más allá de que cada uno tenga su pensamiento político. Esto no implica que no debemos tener una mirada en común respecto al cuidado racional de los recursos y el crecimiento armónico de todas nuestras comunidades».

La jornada está prevista para el martes, a las 9:30 en el centro cultural José Héctor Rioseco situado en el parque de la Ciudad, en Cutral Co.

Los disertantes y las temáticas

Para la introducción a la Jornada y “Gas Verde” estará el ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry y se sumará Andrés Costamagna, de la Sociedad Rural Argentina; y la Mesa Argentina de Carbono, a cargo de Eddie O’Durnin; y Pro Sustentia, con Federico Moyano.

En el segmento siguiente con el tema Iniciativas y normativas para la Descarbonización se escuchará: ”Comercio de emisiones y tecnologías Clean Tech”, con Cristian Wilson del Grupo Confluenycia. ”El camino hacia la neutralidad del carbono para la producción no convencional neuquina”, a cargo de Guillermo Pedoja (JMB SA), vicepresidente CEMA (Cámara Empresaria de Medio Ambiente).

Luego habrá sobre ”Contexto regulatorio emisiones de carbono”, la magíster Verónica Tito; “La visión de la industria. Normativas y regulaciones sobre las emisiones de metano”, con Daniel Rellan de IAPG.

En cuanto a la temática: Visión y Acciones de la industria del Oil & Gas el programa comprende: ”Gestión de emisiones de GEl en el transporte de gas natural”, con Nelson Elizondo, jefe de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, TGN. ”Acciones de transición hacia Net-Zero» con Joaquín Pérez Ferrería; Matías Romero Sánchez de Pampa Energía.

En «Estrategia de descarbonización del Upstream no convencional», Ana Torok, líder de transición energética , YPF S.A. En ”Enfoque desde el Midstream”. Adriana Endrigo, jefa de Ambiente de TGS. En ”Qué estamos haciendo en Halliburton para dismuir la huella de carbono” se escuchará a Manuel Rodríguez Roche.

”Reducción de la Huella de Carbono en Activo Neuquén”, con Andrés Pruscino, jefe de Aceptabilidad, Renovables y Ambiente de Neuquén de Total Austral. ”Objetivos y Camino de Shell Argentina” con Sebastián Alejandro Sánchez , Carbon Management – GHG & Air Engineer – Shell Argentina.

En el segmento destinado a Financiamiento para Vaca Muerta Net Zero, expondrá desde la Bolsa Argentina de Carbono (BACX), Alejandro Guerrero; Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), con Julieta Artal; en Finanzas Sostenibles (RICSA), con Federico Ceballos; en Mercados de carbono: ¿Cómo se ubican los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza , Programa de Carbono para Neuquén, con Carmen Longa Virasoro.

Para el cierre y las conclusiones se escuchar al jefe de Gabinete de Cutral Co, Walter Mardones; la visión Provincial, con el ministro de Energía, Gustavo Medele y el secretario de Ambiente, Santiago Nogueira