Viedma abre inscripciones a talleres de tecnología y oficios: fechas, requisitos y cursos disponibles
Vecinos y vecinas de Viedma ya pueden anotarse a talleres gratuitos de tecnología y oficios. Las propuestas incluyen formación práctica y herramientas para mejorar la inserción laboral.
La Municipalidad de Viedma lanzó una nueva convocatoria a capacitaciones gratuitas destinadas a fortalecer la formación digital y laboral de la comunidad. Se trata de los talleres de nuevas tecnologías del programa «Viedma Digital» y de los cursos de oficios «Manos que Trabajan», que ya tienen fechas de inscripción abiertas.
Ambas propuestas buscan ampliar oportunidades de aprendizaje para vecinos y vecinas, con opciones que van desde el uso de herramientas tecnológicas hasta capacitaciones prácticas en distintos rubros laborales.
Talleres de nuevas tecnologías: fechas y requisitos
Los talleres del programa «Viedma Digital» están orientados a promover la inclusión digital y el acceso a herramientas tecnológicas.
- Inscripciones: del 16 de marzo al 3 de abril
- Días y horarios: de lunes a viernes, de 9 a 13
- Requisito: fotocopia de DNI
«Manos que Trabajan»: formación en oficios
En paralelo, también se habilitó la inscripción para los talleres laborales del programa «Manos que Trabajan», destinado a mayores de 18 años.
- Inscripciones: del 17 de marzo al 10 de abril
- Horario: de lunes a viernes, de 9.30 a 12.30
- Lugar: Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Álvaro Barros 1508)
- Requisitos: fotocopia de DNI y constancia de CUIL
- Inicio de clases: 13 de abril
- Finalización: 15 de julio
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar los cupos disponibles.
Dónde anotarse
Las personas interesadas pueden acercarse a:
- Secretaría de Desarrollo Humano e Integración Social (Álvaro Barros 1508)
- C.A.Mu (Azucena Maizani 43)
Amplia oferta de cursos
La propuesta incluye una variada oferta de talleres vinculados a oficios y actividades productivas, entre ellos:
- Cocina, Panificación, Chocolatería y Repostería
- Decoración de tortas y elaboración de conservas
- Mozo, Manicuría, Maquillaje y Peinado
- Barbería y Peluquería
- Reflexología y Tapicería
- Corte y confección
- Construcción en seco, Soldadura y Electricidad domiciliaria
- Mecánica de motos y electricidad del automotor
- Reparación de celulares y aire acondicionado
- Creaciones con pallet, Art & Deco
- Seguridad y control, entre otros
Los talleres se dictarán en juntas vecinales y espacios municipales tanto en Viedma como en el balneario El Cóndor, con el objetivo de acercar las capacitaciones a distintos sectores de la comunidad.
Desde el municipio destacaron que estas iniciativas forman parte de una política sostenida para impulsar la capacitación, combinando herramientas digitales con formación en oficios. El programa «Viedma Digital«, en este sentido, apunta a reducir la brecha tecnológica y generar nuevas oportunidades de inserción laboral.
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