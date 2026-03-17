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Viedma abre inscripciones a talleres de tecnología y oficios: fechas, requisitos y cursos disponibles

Vecinos y vecinas de Viedma ya pueden anotarse a talleres gratuitos de tecnología y oficios. Las propuestas incluyen formación práctica y herramientas para mejorar la inserción laboral.

Auribel Zuarce

Por Auribel Zuarce

Desde cocina hasta reparación de celulares, Viedma ofrece una amplia variedad de talleres gratuitos. Imagen ilustrativa.

Desde cocina hasta reparación de celulares, Viedma ofrece una amplia variedad de talleres gratuitos. Imagen ilustrativa.

La Municipalidad de Viedma lanzó una nueva convocatoria a capacitaciones gratuitas destinadas a fortalecer la formación digital y laboral de la comunidad. Se trata de los talleres de nuevas tecnologías del programa «Viedma Digital» y de los cursos de oficios «Manos que Trabajan», que ya tienen fechas de inscripción abiertas.

Ambas propuestas buscan ampliar oportunidades de aprendizaje para vecinos y vecinas, con opciones que van desde el uso de herramientas tecnológicas hasta capacitaciones prácticas en distintos rubros laborales.

Talleres de nuevas tecnologías: fechas y requisitos

Los talleres del programa «Viedma Digital» están orientados a promover la inclusión digital y el acceso a herramientas tecnológicas.

  • Inscripciones: del 16 de marzo al 3 de abril
  • Días y horarios: de lunes a viernes, de 9 a 13
  • Requisito: fotocopia de DNI

«Manos que Trabajan»: formación en oficios

En paralelo, también se habilitó la inscripción para los talleres laborales del programa «Manos que Trabajan», destinado a mayores de 18 años.

  • Inscripciones: del 17 de marzo al 10 de abril
  • Horario: de lunes a viernes, de 9.30 a 12.30
  • Lugar: Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Álvaro Barros 1508)
  • Requisitos: fotocopia de DNI y constancia de CUIL
  • Inicio de clases: 13 de abril
  • Finalización: 15 de julio

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar los cupos disponibles.

Dónde anotarse

Las personas interesadas pueden acercarse a:

  • Secretaría de Desarrollo Humano e Integración Social (Álvaro Barros 1508)
  • C.A.Mu (Azucena Maizani 43)

Amplia oferta de cursos

La propuesta incluye una variada oferta de talleres vinculados a oficios y actividades productivas, entre ellos:

  • Cocina, Panificación, Chocolatería y Repostería
  • Decoración de tortas y elaboración de conservas
  • Mozo, Manicuría, Maquillaje y Peinado
  • Barbería y Peluquería
  • Reflexología y Tapicería
  • Corte y confección
  • Construcción en seco, Soldadura y Electricidad domiciliaria
  • Mecánica de motos y electricidad del automotor
  • Reparación de celulares y aire acondicionado
  • Creaciones con pallet, Art & Deco
  • Seguridad y control, entre otros

Los talleres se dictarán en juntas vecinales y espacios municipales tanto en Viedma como en el balneario El Cóndor, con el objetivo de acercar las capacitaciones a distintos sectores de la comunidad.

Desde el municipio destacaron que estas iniciativas forman parte de una política sostenida para impulsar la capacitación, combinando herramientas digitales con formación en oficios. El programa «Viedma Digital«, en este sentido, apunta a reducir la brecha tecnológica y generar nuevas oportunidades de inserción laboral.


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