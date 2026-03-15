Cierra la temporada de guardavidas en Viedma: así fue el intenso verano 2025/2026 en el río y el mar

La Municipalidad de Viedma informó que este domingo 15 de marzo finalizará el servicio de guardavidas en los sectores habilitados del río Negro y en la costa marítima, con el cierre de la temporada de verano 2025/2026.

Durante el período estival, un total de 66 guardavidas prestaron servicio en distintos sectores de la costa, incluyendo nuevas áreas habilitadas tanto en el río como en el mar para mejorar la cobertura y la seguridad de quienes eligieron estos espacios para recrearse.

Intervenciones durante la temporada

Según el balance oficial, el equipo de guardavidas realizó numerosas intervenciones a lo largo del verano:

Más de 20 rescates en el mar .

. Alrededor de 50 asistencias a bañistas por distintas situaciones.

a bañistas por distintas situaciones. Más de 200 curaciones por heridas o accidentes menores en la playa.

por heridas o accidentes menores en la playa. Unas 40 intervenciones por niños perdidos.

Desde el municipio destacaron que todas las intervenciones tuvieron resultados exitosos.

Actuaciones en el río Negro

En la costa del río Negro, el personal también intervino en diversas situaciones. Durante la temporada se registraron alrededor de siete rescates, algunos de ellos de mayor complejidad, que también culminaron sin consecuencias graves.

Un dato que resaltaron las autoridades es que durante toda la temporada no se registraron casos de ahogamiento.

Con el cierre del servicio este domingo, el municipio recordó que a partir del lunes las playas y el río quedarán sin cobertura de guardavidas, por lo que se recomienda extremar las precauciones al ingresar al agua.