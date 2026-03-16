Día Mundial del Síndrome de Down: una corre caminata en Viedma busca cambiar miradas y promover la inclusión

La fundación surgió a partir de la experiencia de familias que buscaban acompañamiento e información. Foto: gentileza.

Este 21 de marzo, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, se realizará en Viedma una corre caminata abierta a toda la comunidad con el objetivo de promover la inclusión y generar conciencia. La actividad se llevará a cabo en el Parque Ferreira y está organizada por la Fundación Superando Límites.

La propuesta tendrá dos modalidades: una carrera competitiva de 10 kilómetros y una participativa de 5 kilómetros, pensada para que puedan sumarse familias, amigos y vecinos de todas las edades, ya sea corriendo, caminando o simplemente acompañando la jornada.

Según explicó la presidenta de la fundación, Pamela Muñoz, la iniciativa busca que la fecha no pase desapercibida y se transforme en un encuentro real en la ciudad.

«Queríamos que el Día Mundial del Síndrome de Down no fuera solo una fecha en el calendario o un posteo en redes, sino un encuentro real en la calle. Queríamos que la ciudad viera que estamos acá, que somos muchos y que el deporte es el lenguaje más universal que existe para derribar barreras», señaló a Diario RÍO NEGRO.

Una fundación que nació de la experiencia de las familias

La Fundación Superando Límites surgió a partir de la experiencia de madres y padres que buscaban información y acompañamiento para sus hijos.

«La fundación nació de una necesidad muy simple pero muy fuerte: encontrar respuestas. Como padres muchas veces nos chocamos con la desinformación. No sabíamos bien a dónde ir o qué trámite hacer o cómo ayudar mejor a nuestros hijos», contó Muñoz.

Frente a esa realidad, un grupo de familias comenzó a reunirse para compartir experiencias y ayudarse mutuamente.

Referentes de la Fundación Superando Límites trabajan para promover la inclusión de personas con Síndrome de Down en la comunidad. Foto: gentileza.

«Nos dimos cuenta de que si uníamos nuestras experiencias, todo era más fácil. Lo que empezó como una inquietud compartida hoy es una realidad que nos llena de orgullo. Descubrimos que cuando los padres nos movemos, las cosas pasan. Dejamos de preocuparnos tanto por lo que faltaba y empezamos a celebrar todo lo que ellos sí pueden hacer», agregó.

Actividades para acompañar y concientizar

Desde su creación, la fundación impulsa distintas acciones vinculadas a la inclusión y al acompañamiento de las familias. Entre ellas, capacitaciones docentes, asesoramiento para padres y actividades de sensibilización destinadas a instituciones y comercios.

También organizan charlas abiertas a la comunidad, como encuentros sobre nutrición y síndrome de Down junto a la Universidad Nacional de Río Negro.

Además, realizan capacitaciones en RCP y primeros auxilios dirigidas a familias y acompañantes terapéuticos, con el objetivo de brindar herramientas que permitan fomentar la autonomía de las personas con discapacidad.

Para la fundación, generar espacios públicos de encuentro es clave para cambiar la mirada social sobre la discapacidad. «Durante mucho tiempo la discapacidad se vivió puertas adentro. Para nosotros salir a la costanera con la carrera o llenar un espacio público con una charla es decir: ‘Acá estamos y somos parte de Viedma’», explicó Muñoz.

En ese sentido, señaló que la inclusión también se construye en la vida cotidiana. «La inclusión no se logra solo con leyes, se logra con el roce diario. Cuando un vecino corre al lado de una persona con discapacidad, el prejuicio se rompe», sostuvo.

Una jornada abierta a toda la comunidad

La corre caminata contará con dos distancias: 10 kilómetros competitivos para corredores y 5 kilómetros participativos, una modalidad pensada para familias, amigos, cochecitos, sillas de ruedas y todas las personas que quieran sumarse.

La jornada está pensada para que toda la comunidad pueda sumarse y acompañar la causa.

Durante la jornada también habrá una urna solidaria para colaborar con Jeremías, un atleta con síndrome de Down que fue seleccionado para participar en el Mundial de Atletismo que se realizará en Bulgaria.

Desde la fundación remarcaron que el objetivo final de todas estas iniciativas es avanzar hacia una sociedad más inclusiva. «Queremos que cada paso que demos ese día sirva para que la sociedad entienda que la discapacidad no es un límite, sino una característica más de la diversidad humana», concluyó Muñoz.