Frío polar este domingo: alerta en un sector de la Patagonia, cuáles son las provincias afectadas

Una intensa ola de frío continúa afectando a gran parte de la Argentina y se mantiene bajo alerta gran parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó para este domingo la advertencia por temperaturas extremas en la Patagonia y en el centro y oeste del país.

Desde el martes pasado, por el ingreso de una masa de aire de origen antártico, hubo una marcada disminución de la temperatura.

Mapa con la advertencia por frío: las provincias afectadas

En la Patagonia, la advertencia por frío alcanza a Chubut, el centro y norte de Neuquén, indicó el SMN.

Las otras provincias afectadas son Salta, Jujuy, San Juan, Tucumán, Córdoba, Mendoza y San Luis.

Frío polar: cómo seguirá en el país en el resto de los días

Los modelos meteorológicos coinciden en que la masa de aire de origen antártico continuará dominando las condiciones climáticas durante los próximos días. Diversos pronósticos indican que amplias regiones del centro y norte del país seguirán registrando temperaturas entre 6 y 10 grados por debajo de los valores normales para la época, con nuevas heladas intensas durante las madrugadas.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires, se espera un alivio gradual a partir de mañana. El pronóstico anticipa una jornada inestable, con posibilidad de lloviznas y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 9°C. Desde el lunes comenzará una lenta recuperación térmica, con máximas cercanas a los 12°C, mientras que entre martes y miércoles los registros podrían ubicarse entre 15 y 16°C, aunque el ambiente seguirá siendo invernal.

A nivel nacional, especialistas advierten que el núcleo más intenso de la ola polar empezará a retirarse gradualmente durante la próxima semana, aunque las mañanas continuarán siendo muy frías en gran parte del país.

Ante este escenario, el SMN recomendó evitar exposiciones prolongadas al aire libre, utilizar varias capas de ropa liviana, mantener los ambientes calefaccionados de manera segura, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a embarazadas, niños y adultos mayores. También aconsejó mantener una buena hidratación y evitar el consumo de alcohol, ya que puede incrementar la pérdida de calor corporal.

Las alertas por temperaturas extremas se determinan a partir de la comparación entre los valores pronosticados y los registros históricos de cada región. Cuando las marcas térmicas previstas se ubican significativamente por debajo de los parámetros normales durante varios días consecutivos, el organismo activa distintos niveles de advertencia según el impacto potencial sobre la salud de la población.

Con el invierno recién comenzado y la masa de aire frío aún dominando gran parte del país, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas mientras millones de argentinos enfrentan jornadas marcadas por temperaturas inusualmente bajas y riesgos sanitarios asociados al frío extremo.

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