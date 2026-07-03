En Viedma las Juntas Vecinales buscan mayor participación en actividades municipales

Integrantes de las Juntas Vecinales que funcionan en la capital provincial se reunieron con funcionarios del municipio para avanzar en una agenda de trabajo para el segundo semestre del año, además de concretar la elección de los representantes para el Consejo local de Niñez y Adolescencia (Conial).

El encuentro se desarrolló en en Centro de Atención Municipal (CAMu) y hubo una amplia participación de los referentes barriales.

El subsecretario de Gobierno y Juntas Vecinales, Juan José Rosso, destacó que la convocatoria permitió avanzar en la planificación de las actividades recreativas y los festejos comunitarios que se desarrollarán en los barrios durante el segundo semestre del año.

«Buscamos tener una planificación organizada y un horizonte claro en estas cuestiones, donde el municipio acompaña permanentemente», señaló.

El funcionario remarcó que este trabajo responde al lineamiento impulsado por el intendente Marcos Castro de fortalecer el rol de las instituciones vecinales, acompañar el funcionamiento de sus comisiones y promover una mayor participación ciudadana.

Valoró, además, el intercambio de experiencias entre las juntas vecinales con mayor trayectoria y aquellas que recientemente renovaron sus autoridades, destacando el enriquecimiento mutuo que generan estos espacios de encuentro.

En el encuentro se acordó una nueva reunión general para dentro de 30 días, a partir de un pedido de los propios vecinalistas.

Representantes en el Consejo local de Niñez y Adolescencia

En la reunión se definió que la Junta Vecinal del barrio Los Fresnos actuará como representante titular, mientras que la Junta Vecinal del barrio Piedrabuena ocupará la representación suplente en el Conial.

Con el propósito de ampliar la participación y garantizar que todas las voces estén representadas, también se resolvió conformar una comisión especial que tendrá como misión mantener un trabajo permanente sobre las temáticas vinculadas a la niñez y la adolescencia, fortalecer el vínculo con todas las juntas vecinales y canalizar ante el Conial las inquietudes, proyectos y necesidades que surjan en los distintos barrios.

