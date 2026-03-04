Violencia de género en Neuquén: aumentan los casos de riesgo de vida y de niñas madres violentadas

La subsecretaria de Mujeres de la ciudad de Neuquén, Alejandra Oehrens alertó sobre los índices alarmantes de violencia en la capital (foto Matías Subat)

Más de 30 casos de niñas – madres víctimas de violencia de género fueron derivados a otros organismos desde la subsecretaría de la Mujer de Neuquén capital, describió la subsecretaria de las Mujeres de la municipalidad de Neuquén, Alejandra Oehrens. El dato surgió del informe anual 2025 del organismo municipal.

La subsecretaria describió un incremento de consultas y de atención de mujeres que padecen violencia, dentro de las cuales, medio centenar fueron atendidas con riesgo de vida (código A) en 2025. Oherens agregó que la cifra de los dos primeros meses trepó a 65 casos de mujeres que temen por su vida debido a los ataques, lo que puso en alarma al organismo.

El informe anual de la Subsecretaría de las Mujeres agregó datos relevados de la fiscalía y de las comisarías de la ciudad de Neuquén, que recibieron el mismo porcentual de incremento de atención de mujeres por violencia de género, incluso con exclusión de las causas específicas por violencia sexual.

«El informe tiene mucho de lo que se vive acá en Neuquén capital: hasta diciembre tuvimos 50 casos con riesgo de femicidio y al día de la fecha, el relevamiento del observatorio marca que tenemos 65 mujeres con código A, que corren el riesgo de ser asesinadas. Es un número alarmante», sostuvo Oehrens.

Agregó que desde enero advirtieron que la edad de las mujeres violentadas bajaba drásticamente al nivel de adolescencia, de 13 a 15 años. Son 30 niñas madres que sufren violencia de género, «en muchos casos han quedado embarazadas producto de las violaciones padecidas, en un marco de delincuencia, del narcomenudeo», describió. Agregó que son casos «que hemos tenido que derivar porque no trabajamos en la subsecretaría con» menores.

Explicó que en el «mundillo de la delincuencia» son niñas sometidas, de noviazgo con chicos de su edad que están en el narcomenudeo y que en muchos casos, deriva en violencia y sometimiento sexual. «Cuando quieren denunciar, sus familias y ella son amenazadas de muerte», planteó. Indicó que la derivación ante la demanda de este grupo etáreo de mujeres que padecen violencia es derivada al Ministerio de Seguridad, a Minoridad o se pide la intervención de la justicia, a través de la fiscalía.

«Las que nosotros recibimos por consultas son 30 (en 2025) seguramente hay muchas más», aclaró la funcionaria.

En la conferencia se recordó que la casa Aliwenko de atención de mujeres víctimas de violencias trabajan en red, y por eso acompañaron datos conexos, con el Ministerio de Salud, con la Oficina de Violencia y «se ha sumado el Ministerio de Seguridad», dijo Oehrens.

El informe del Observatorio Municipal

Se explicó que en 2025 la casa de las Mujeres de la Subsecretaría Municipal, internó en 1.241 casos, muchos de los cuales, continuaron con la denuncia. Hubo 300 llamados de mujeres que solicitaron ayuda, en lo que denominan demanda «emergente».

Hubo 649 consultas o solicitudes de atención, lo que significó más del doble de lo que se había receptado en 2024. Se dieron 309 turnos para entrevistas de admisión al programa de la municipalidad para mujeres víctimas de violencia de género y 219 siguieron en curso.

Oehrens insistió con la necesidad de que desde la Justicia «se pongan frenos a la violencia» cuando las denuncias se judicializan. Destacó la labor fiscal y la diferenció del accionar de los jueces. «Tienen que haber condenas ejemplificadoras; cuando el varón violento levanta la mano, hay que actuar, seguimos actuando y dando cifras que no quieren escuchar», cuestionó.

Insistió en que las definiciones penales tras un proceso de denuncia «no acompañan la situación de las mujeres». Recordó que los datos difundidos en la conferencia corresponden a la demanda de las mujeres en la subsecretaría municipal y no a la derivada desde la justicia.

«Hay violencia en parte, porque aumentaron los casos de violentos con consumos problemáticos, falta de trabajo y problemas psiquiátricos; pero hay un índice silenciado de quien no tiene consumo problemático, ni desorden psiquiátrico ni falta de trabajo, pero es un varón violento (que pone en riesgo la vida de su pareja o expareja) y que sigue estando» en las estadísticas de casos trabajados en la casa Aliwenko.