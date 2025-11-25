25N en Río Negro: hubo cuatro femicidios en diez meses y aumentan las denuncias judiciales

El 25 de Noviembre se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Foto: archivo Andrés Maripe

Según el Observatorio «Ahora Que Sí Nos Ven» en Argentina se registraron 208 femicidios, travesticidios y transfemicidios entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2025. En Río Negro hubo cuatro mujeres asesinadas en contexto de violencia de género en ese período.

El 9 de enero empezó un nuevo año de estadísticas dolorosas para las mujeres. María Soledad Poblete estaba en su casa de Bariloche. Con 28 años, trabajaba como empleada policial. Ese día, luego de discusiones, la encontraron muerta, con un disparo en el abdomen y su arma reglamentaria lista para disparar. Hay un detenido y es su expareja.

Carolina Abigail Calfular de 29 años fue asesinada el 13 de febrero en El Bolsón. En los días previos, su pareja ejerció control sobre ella, la encerró en la casa, sin comida y le impidió comunicarse con otras personas. La víctima había alertado a su familia por WhatsApp, donde expresó además que había intentado abusar de ella. El hombre fue condenado a prisión perpetua.

Karina Muñoz de 45 años había desaparecido sin dejar rastro en marzo de este año. Era de Choele Choel, pero se había mudado a San Antonio Oeste. Horas después de la denuncia de sus familiares, encontraron su cuerpo calcinado en un descampado, luego de ser golpeada y estrangulada cuando volvía para su casa. Dos hombres acusados fueron detenidos.

Cristina Stefanía Civardi, tenía 22 años y era de Bariloche. El 30 de julio recibió un tiro en su cuello de parte de quien era su pareja, un empleado policial. El femicida tenía antecedenetes: una probation en 2023 por hechos de violencia con la expareja, en la zona de la costa atlántica.

A la violencia más extrema, se suman miles de denuncias anuales por violencia familiar y de género atendidas por las líneas provinciales 148 y 911, que según revelan los números del Poder Judicial de Río Negro, crecen sostenidamente en los últimos años.

Desde el observatorio hablan de “un salto cuantitativo y cualitativo en la violencia machista”, en un contexto donde las políticas públicas retroceden y “el Estado se corre” en el país y los datos lo confirman.

Denuncias judiciales: aumentan los ingresos por violencia familiar y género

Según las estadísticas judiciales del año pasado, las causas por violencia familiar y de género van en aumento en Río Negro desde 2019 a 2024 tanto en juzgados y unidades procesales de familia; como en los juzgados de paz.

A nivel provincial, se registraron 7.528 ingresos en 2019, 10.348 en 2022, 11.663 en 2023 y subieron a 13.003 en 2024 en juzgados y unidades procesales. A esto se suman las denuncias en juzgados de paz por los mismos motivos. En total, aumentaron un 72,7% los ingresos de 2019 a 2024.

En 2024, un 43,36% del ingreso de causas de violencia familiar (5.638) fue en la Segunda Circunscripción Judicial, donde Roca es la ciudad cabecera (Unidades Procesales N° 11, 16 y 17).

Además, este año el 62% del ingreso en la primera instancia del Fuero de Familia correspondió a este tipo de problemática.

Las últimas cifras ratifican un panorama que se agrava. Solo en el primer semestre de este año (2025) se registraron 10.357 denuncias por violencia familiar y de género en Río Negro; realizadas en los Juzgados, Unidades Procesales de Familia y juzgados de paz.

Nuevamente, en la circunscripción de Roca se concentra la mayoría, con 3.346 ingresos. Esto significa un aumento del 10,26% a nivel provincial respecto del mismo periodo del año 2024.

En los primeros seis meses del año, el 63% del ingreso en la primera instancia del fuero de familia correspondió a este tipo de problemática, porcentaje similar al del año anterior.

En síntesis, aumentan año a año los ingresos en esta temática en todo Río Negro y también en Roca.

Guía ante un caso de violencia de género: recursos

Desde el Poder Ejecutivo Provincial, existe una Secretaría de Géneros que es depende del Ministerio de Desarrollo y está a cargo de Griselda Linares. Las últimas estadísticas publicadas por el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres (creado por Ley Provincial N° 4845 en 2013) datan del año 2022.

El recursero es una herramienta para el abordaje y acompañamiento de situaciones de violencia de género, ya sea asesoramiento, acceso a la justicia y asistencia a la víctima, saber dónde radicar una denuncia y números útiles para llamar ante emergencias. En Río Negro son éstas instituciones:

Ante situaciones de emergencia por violencia de género: llamá al 911.

Si estás lista para hacer la denuncia, te podés acercar a cualquier comisaría de la familia, fiscalía, comisaría o juzgado de paz. Intervienen los Juzgados de Paz o Familia para aplicar medidas cautelares. La exposición policial no genera medidas de protección.

Si sufrís violencia por ser mujer o LGBTI+, o conocés a alguien que la sufra, tenés derecho a recibir ayuda y asesoramiento. Llamá al 144 o acércate a las delegaciones del Sistema de Atención Territorial (SAT).

SAT Viedma: (2920) 15483700

SAT San Antonio Oeste: (2920) 400965

SAT Sierra Grande: (2920) 15490487

SAT Villa Regina: (298) 154400603

SAT Valle Medio: (2920) 15608447

SAT General Roca: (298) 154222075

SAT Cipolletti: (2920) 15483954

SAT Bariloche: (2920) 15238368

SAT El Bolsón: (294) 155911682 / 4493233

SAT Jacobacci: (294) 4139718

Además, podés pedir asesoramiento legal y representación de un abogado gratuitamente a través de la Defensoría de Pobres y Ausentes.