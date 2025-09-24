Habrá fondos de las probation para la capacitación laboral de mujeres violentadas en Neuquén

El fiscal general de Neuquén, José Gerez, adelantó que desde la fiscalía general se destinarán fondos de causas penales por violencia de género hacia programas de asistencia laboral del municipio vinculadas a las mujeres en riesgo de vida. El anuncio se produjo ayer durante el acto de entrega de distinciones «Mujeres teníamos que ser», de la subsecretaría de las Mujeres de la comuna capitalina.

Fue durante la jornada de reconocimiento a mujeres destacadas de Neuquén por su contribución al desarrollo de la ciudad. Gerez indicó que la iniciativa buscará vehiculizar que los aportes en materia de probation se destinen a una cuenta específica de la comuna «en materia de ayuda, para solventar gastos de programas de mujeres en situación de violencia de género», dijo en declaraciones a RIO NEGRO.

Específicamente se referenció el programa de capacitación laboral para las mujeres víctimas de violencia, con el objetivo de facilitar la sobrevivencia económica luego de la exclusión del hogar de sus parejas violentas.

Gerez recordó que con la municipalidad de Neuquén se hicieron varios convenios, como el uso de los hornos pirolíticos para la quema de droga, la difusión de los QR para denuncia situaciones de microtráfico, o el derribo de viviendas usadas como kioscos de droga «en el estudio de un inmueble para el derribo si es en alguna situación irregular o de devolución del bien», aclaró.

La subsecretaría de las Mujeres logró este año que el programa de capacitación laboral para las mujeres que pasaron por situaciones de riesgo de femicidio, fuera creado por ordenanza. Según se planteó en el acto, el objetivo del acuerdo será financiar este programa con fondos judiciales derivados de causas por violencia de género.

El fiscal general explicó que en los procesos penales por violencia de género existe la herramienta de la suspensión del juicio a prueba, donde el imputado reconoce su responsabilidad y se lo obliga a condiciones que establece la jueza o juez del caso, «que implica entre otras, un aporte económico para cumplir con los beneficios de la probation. El convenio que vamos a firmar, fija la oportunidad de que este aporte se vaya a la cuenta específica para estas mujeres en situación de violencia de género, con el fin de que puedan progresar», detalló.

El reconocimiento se llevó a cabo el martes en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén (gentileza)

La edición 2025 de «Mujeres teníamos que ser»

La del martes fue la tercera edición de reconocimientos a mujeres de a ciudad. «El fundamento del acto es siempre igual: por qué elegir una vecina o mujer destacada cuando tenemos tantas mujeres que tienen una tarea profundamente comprometida con la sociedad desde sus lugares de trabajo y que van derribando barreras», dijo la subsecretaria de Mujeres, Alejandra Oehrens.

Se entregaron 22 menciones y en el acto estuvieron presentes la presidenta del Concejo, Claudia Argumero, la subsecretaria de Mujeres de la provincia, Lorena Barabini, integrantes del gabinete municipal, el fiscal general Geréz y la fiscala Carolina Mauri, integrante de la fiscalía de violencia contra las mujeres, diversidades y delitos sexuales.

Hubo una mención especial a la valentía y constancia en la búsqueda de justicia de Inés Rigo de Ragni y Lolín Rigoni, Madres de Plaza de Mayo filial Alto Valle de Neuquén y Río Negro, ambas fallecidas en el último año.