Javier Milei advirtió que los «movimientos de izquierda» harán campañas para «atacar la libertad» en las elecciones 2027

El presidente Javier Milei realizó una firme advertencia durante su discurso en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y apuntó contra los movimientos de izquierda cuando habló sobre las próximas elecciones presidenciales del 2027.

El libertario aseguró que la oposición realizará «campañas negativas» con el fin de «atacar la libertad y sembrar el miedo».

Las palabras de Javier Milei

«Para atacar la libertad siembran el miedo, lo intentaron en el 2023 y no tengo dudas de que lo van a intentar el año que viene para que haya soluciones más colectivistas», sostuvo Javier Milei al iniciar su discurso.

El presidente en el evento, habló sobre la inflación y anticipó que seguirá bajando «gracias al ajuste». Remarcó que fue un logro de su gestión que se pudo hacer «sin devaluar, sin plan Bonex», y fue tras esto que apuntó contra la oposición: «Hay que decirlo sin miedo: el año pasado intentaron un golpe de Estado y les salió mal».

Milei, criticó: «Quisieron sabotear el programa económico votando en contra del programa de equilibrio fiscal, intentaron 7 juicios, trataron de hacer un caos en la calle y con convivencia con periodistas y empresarios intentaron voltear un programa que les trae progreso económico a los argentinos. Nos quieren seguir hundiendo pero le ganamos por 17 puntos al siniestro kirchnerismo».

Sobre otra parte de su discurso, el mandatario compartió su visión de cómo funcionó el Estado durante la pandemia y aseguró: «Falló y nos costó carísimo en términos de vidas humanas». Tras esto, indicó que el objetivo de su gestión es «crear instrumentos que resuelvan problemas» y reiteró: «Si entendemos esto, vamos a entender la perversión de los que agitan la campaña del miedo».

Para referirse a la oposición, el presidente hizo referencia a la película animada Monster Inc en el que los protagonistas, unos monstruos, se dedican a asustar niños y dijo: «El día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser grande nuevamente».