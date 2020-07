Murieron 2 pacientes en Bariloche y vuelve a crecer la curva de contagiados

Dos personas que habían contraído la COVID-19, causada por el nuevo coronavirus, murieron en las 24 horas últimas en Bariloche.

La secretaria de Políticas Públicas de Salud del gobierno provincial, la médica Mercedes Ibero, informó esta noche de martes que esta jornada murió un hombre que tenía 81 años, con antecedentes cardiovasculares y alzheimer, y una mujer, de 77 años, con antecedentes de hipertensión arterial y demencia senil.

En lo que va de la pandemia murieron 13 personas, según los datos oficiales. Los decesos ocurrieron entre junio y lo que va de julio.

Además, Ibero comunicó en la conferencia de prensa que se confirmaron otros 9 casos positivos en esta ciudad y 2 pacientes se recuperaron. Por eso, quedan -por ahora- 51 personas internadas y aisladas porque contrajeron la enfermedad.

Dijo que en Bariloche hay entre 120 y 140 personas aisladas que son contactos estrechos de los casos positivos que fueron detectados en los días últimos.

Sostuvo que hay 2 pacientes por COVID-19 internados en terapia intensiva. Manifestó que la ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva que tiene la ciudad (en hospital y sanatorios) ronda el 50 por ciento, pero la amplia mayoría por otras patologías.

Personal que hace testeos "es muy poco en Bariloche", informó la secretaria de Políticas Públicas de Salud de la provincia, Mercedes Ibero. (Foto archivo)

Los testeos y los domingos

Cuando RÍO NEGRO le preguntó por qué no se hacen testeos los domingos en Bariloche, Ibero respondió: “Personal que hace testeos es muy poco, porque son especialistas en eso”. Y agregó: “En cualquier parte del país hay días donde, o no se hacen testeos o se hacen mucho menos”.

“Entiendo la necesidad de la gente de saber cuántos más casos hay”, aseveró Ibero. “Para la tranquilidad de todos, cuando hay un caso sospechoso se interna y nosotros a todos los casos sospechosos que hisopamos los tomamos como positivos, con lo cual estamos cuidando a todo el resto, en aislarlo, en que no haya contagio”, aseguró.

“Pasa lo mismo que cuando llega un resultado a cualquiera de los hospitales a las 3 de la tarde, el resultado va a estar 24 horas después porque no se genera todo un testeo por un caso”, explicó. “Entonces, cuando hay urgencias se hace el testeo, pero si no se toma a todos los pacientes como positivos”, afirmó.

“Ustedes piensen que antes esperábamos 7 días para un resultado, hoy tenemos la suerte, en general, de tenerlo en el día, entonces, a veces cuando no hay tantos estudios para hacer, esos días son los que no se hacen testeos, pero no cambia en lo epidemiológico con respecto a los casos sospechosos”, puntualizó Ibero.

Desde finales de marzo, cuando se detectaron los primeros casos en Bariloche, hasta el momento se informó desde Salud de la provincia que 343 personas contrajeron la COVID-19. De ese grupo, 279 se curaron y 13 murieron. Quedan 51 contagiados.

A nivel provincial, Ibero informó que en las 24 horas últimas hubo 43 nuevos contagiados (incluidos los 9 de Bariloche) y 28 pacientes recibieron el alta, entre ellos, 2 de esta ciudad, además de las 2 personas que murieron.

“Hoy no tengo muy buenas noticias para contarles de la provincia”, fueron las primeras palabras de la médica, en otra conferencia de prensa desde Viedma, con la situación sanitaria de la provincia.

En lo que va de la pandemia, 1.166 personas de Río Negro se contagiaron el virus. De ese grupo, 904 se recuperaron y 52 murieron, según los datos oficiales. Quedan 210 casos activos.

Ibero dijo que “más del 90 por ciento” de los pacientes internados y aislados están “totalmente asintomáticos o con síntomas muy leves”.

Hay por el momento 94 casos positivos de Roca, 51 de Bariloche, 20 de Ingeniero Huergo, 12 de Cipolletti, 8 de Cervantes, 7 de Allen, 7 de Villa Regina, 5 de Ingeniero Jacobacci, 4 de Fernández Oro y 2 de Cinco Saltos.