Narcomenudeo en Neuquén: siete imputados tras operativos en la capital y Rincón de los Sauces

Siete personas fueron imputadas en el marco de dos investigaciones por comercialización de estupefacientes que derivaron en allanamientos realizados en Neuquén capital y en Rincón de los Sauces, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF). Los procedimientos estuvieron a cargo de la fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega, con intervención de personal de la división Antinarcóticos de la Policía provincial. Las investigaciones permitieron avanzar sobre dos puntos de venta de droga detectados en distintas localidades.

Allanamiento en Neuquén

En una de las causas, el asistente letrado Pablo Jávega formuló cargos contra dos hermanos, acusados de comercializar estupefacientes desde una vivienda del barrio Gastronómico de la ciudad de Neuquén.

De acuerdo con la investigación, los imputados habrían realizado ventas de droga al menos entre el 21 de mayo y el 19 de junio, principalmente durante la tarde. Las operaciones se concretaban tanto en efectivo como mediante billeteras virtuales. En ese período, la fiscalía estimó la existencia de al menos 20 transacciones.

Los dos acusados fueron detenidos durante un allanamiento realizado el viernes por la noche. En el lugar se secuestraron 9 gramos de clorhidrato de cocaína, tres plantas de cannabis sativa, cogollos, una balanza digital, recortes de nylon, sustancias utilizadas para el estiramiento de cocaína, teléfonos celulares y 265 mil pesos en efectivo.

La fiscalía les atribuyó el delito de “comercialización de estupefacientes” en carácter de coautores. A partir del pedido del MPF, el juez de garantías Lucas Yancarelli dispuso para uno de los imputados una detención domiciliaria por cuatro meses con rondines sorpresivos y monitoreo electrónico. En tanto, para otro ordenó comparendos dos veces por semana y la prohibición de acercamiento al domicilio allanado. Además, se dispuso el embargo de cuentas bancarias y billeteras virtuales de ambos.

Rincón de los Sauces: organización de narcomenudeo

En paralelo, la fiscal Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega imputaron a cinco personas en el marco de otra investigación por venta de droga en Rincón de los Sauces.

Según la acusación, dos de los imputados ocupaban roles de liderazgo dentro de una organización dedicada al narcomenudeo, encargándose de la coordinación y control de la actividad ilícita. Los otros tres involucrados, habrían cumplido funciones operativas vinculadas al fraccionamiento, distribución y venta de sustancias.

A los presuntos jefes de la estructura se les atribuyó el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas y por la cercanía a establecimientos educativos y de salud. En el caso de uno de ellos., además, se sumaron cargos por tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento.

Para los otros tres imputados, la fiscalía les endilgó participación secundaria en el delito de comercio de estupefacientes agravado.

El juez de garantías Juan Pablo Encina tuvo por formulados los cargos, estableció un plazo de cuatro meses para la investigación y dispuso medidas cautelares diferenciadas. También ordenó el bloqueo y embargo de cuentas bancarias y billeteras virtuales de los acusados, junto con la clausura por cuatro meses de un inmueble ubicado en calle Buenos Aires de Rincón de los Sauces, identificado como uno de los principales puntos de venta.

Plan provincial contra el microtráfico

Las actuaciones se enmarcan en el Plan Estratégico de Persecución del Microtráfico impulsado por el gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Seguridad y la Policía provincial, en articulación con el Ministerio Público Fiscal.

El esquema fue puesto en marcha en febrero de 2025 tras la implementación de una ley provincial que habilitó el traspaso de la investigación de estos delitos del ámbito federal al provincial, con foco en el combate al narcomenudeo en distintas localidades.