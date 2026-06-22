Capacitación en género obligatoria para ingresantes de universidades públicas en Río Negro

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) puso en marcha una capacitación obligatoria en género para estudiantes ingresantes, completando el proceso iniciado por la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) en 2019, y a partir del cual todas las universidades públicas nacionales con sede provincial tendrán como requisito de ingreso la formación en la temática.

El curso con base en los lineamientos de la Ley Micaela se encontrará disponible hasta el 30 de junio de manera virtual y autogestionada a través del Campus Bimodal de la universidad.

Capacitacion UNRN: ¿a quiénes alcanza y en qué consiste?

La capacitación fue incorporada al Curso de Ingreso 2026 y deberá ser realizada por quienes comiencen carreras de grado presenciales de ciclo corto y largo en la UNRN, con excepción de Medicina, que posee un régimen de ingreso propio.

En este sentido, la decisión enmarcada en adhesión a la Ley Micaela, se convirtió en un requisito obligatorio para ingresantes de las tres sedes, con posibilidad de realizarla de manera virtual y autogestionada a través del Campus Bimodal entre el 8 y el 30 de junio.

La misma se encuentra organizada en cuatro clases con materiales audiovisuales, contenidos formativos y evaluaciones que formarán parte del módulo de Introducción a la Vida Universitaria, junto con otros contenidos vinculados a la vida académica, la extensión universitaria y los derechos estudiantiles.

Desde la UNRN explicaron que el objetivo es «incorporar la perspectiva de género desde el inicio de la trayectoria universitaria, brindar herramientas básicas para la comprensión de las desigualdades y violencias, y promover entornos educativos libres de discriminación.»

Ley Micaela y otras universidades

Con la implementación de esta propuesta, tanto la UNRN como la Universidad Nacional del Comahue cuentan ahora con capacitaciones obligatorias vinculadas a los principios de la Ley Micaela, ampliando el alcance de una normativa que originalmente fue creada para quienes se desempeñan en la función pública.

Universidad Nacional del Comahue, mayo 2026. Gentileza: Prensa UNCo.

La UNCo cuenta con un programa permanente de capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres que funciona desde 2019, alcanzando no solo a ingresantes, sino a todas sus autoridades, docentes, nodocentes y estudiantes, siendo opcional para el área de graduados.

Además, fuera del ámbito universitario, organismos provinciales como el IPAP ofrecen una capacitación virtual sobre Ley Micaela destinada a trabajadores estatales, organizaciones y personas interesadas en adquirir herramientas vinculadas a la perspectiva de género y la prevención de las violencias.