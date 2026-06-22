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Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este martes 23 de junio en Neuquén

La interrupción serán para ampliación y adecuación de la red para aumentar la capacidad del  servicio. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este martes 23 de junio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 23 de junio

CALF indicó que los cortes programados para este martes serán de la siguiente forma:

  • De 8:30 a 13:00 hs
  • Zona: Cuenca XV; Cuenca XVI; Esfuerzo; Los Hornos y Valentina Norte Rural.
  • Motivo: Ampliación y adecuación de la red para aumentar la capacidad y mejorar la confiabilidad del servicio.
  • CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL
  • De 9:30 a 12:30hs
  • Zona: Shopping del Oeste.
  • Motivo: Mantenimiento de instalaciones para optimizar la confiabilidad del servicio.
  • CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL

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Cortes de luz

Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este martes 23 de junio.

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