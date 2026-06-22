Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este martes 23 de junio en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este martes 23 de junio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 23 de junio

CALF indicó que los cortes programados para este martes serán de la siguiente forma:

De 8:30 a 13:00 hs

Zona: Cuenca XV; Cuenca XVI; Esfuerzo; Los Hornos y Valentina Norte Rural.

Motivo: Ampliación y adecuación de la red para aumentar la capacidad y mejorar la confiabilidad del servicio.

CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL

