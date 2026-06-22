Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este martes 23 de junio en Neuquén
La interrupción serán para ampliación y adecuación de la red para aumentar la capacidad del servicio. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este martes 23 de junio.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 23 de junio
CALF indicó que los cortes programados para este martes serán de la siguiente forma:
- De 8:30 a 13:00 hs
- Zona: Cuenca XV; Cuenca XVI; Esfuerzo; Los Hornos y Valentina Norte Rural.
- Motivo: Ampliación y adecuación de la red para aumentar la capacidad y mejorar la confiabilidad del servicio.
- CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL
- De 9:30 a 12:30hs
- Zona: Shopping del Oeste.
- Motivo: Mantenimiento de instalaciones para optimizar la confiabilidad del servicio.
- CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL
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