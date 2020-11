Murió el banquero Jorge Brito tras caer el helicóptero en el que viajaba

El banquero Jorge Horacio Brito murió esta tarde en un accidente aéreo cerca del dique Cabra Corral, cuando cayó el helicóptero en el que viajaba desde Salta Capital hacia una finca de su propiedad, en la localidad de Joaquín V. González.

Fuentes provinciales informaron que el ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro, viajaba esta tarde hacia el lugar del siniestro, donde ya trabaja personal policial de la División Lacustre y otras dependencias para esclarecer la circunstancias en que ocurrió el accidente.

Una llamada telefónica al Sistema de Emergencias 911, cerca de las 16, alertó sobre la caída de un helicóptero en la zona de Rafting Salta Río Juramento, en el dique Cabra Corral, que está ubicado en la localidad de Coronel Moldes, a unos 75 kilómetros de la ciudad de Salta.

Las autoridades investigan el origen del accidente, que se produjo con cielo despejado y buena visibilidad.

Los primeros reportes ofrecidos por lugareños indican que la aeronave se enredó con unos cables de acero (tirolesa) antes de caer, pero la versión no fue confirmada por las autoridades.

Los voceros precisaron que el viaje era privado y el plan de vuelo estaba registrado a nombre de Jorge Brito, quien se dirigía hacia la localidad de Joaquín V. González, con destino a una finca de su propiedad. Asimismo, detallaron que en la aeronave había dos ocupantes.

Jorge Brito era uno de los máximos referentes de la actividad bancaria en el país y la región. Nació en 1952 en Buenos Aires y con su esposa, Marcela Carballo, tuvieron seis hijos: Milagros, Jorge, Marcos, Constanza, Santiago y Mateo.

Después de un período fuera de la conducción del Banco Macro, en abril de este año volvió a hacerse cargo de la presidencia del Directorio; y entre 2003 y 2016 ocupó la presidencia de Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba).

Esa representación de las entidades bancarias argentinas lo condujo, en 2012, hacia la presidencia de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

A su vez, como presidente de Adeba, formó parte del Grupo de los Seis (G-6), grupo que reúne a las principales entidades empresariales del país.

En junio de este año el juez federal Ariel Lijo sobreseyó a Brito y a dos ex empleados del Banco Macro en la parte de la causa que los investigó por supuestas maniobras para la compra de la ex Ciccone Calcográfica, un hecho por el que fue condenado el ex vicepresidente Amado Boudou.

Nota en desarrollo.