Murió el príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II de Reino Unido

El príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II del Reino Unido, falleció hoy a los 99 años, informó el Palacio de Buckingham.

"Es con profundo pesar que Su Majestad la Reina ha anunciado la muerte de su amado esposo", indicó la monarquía británica y añadió que el príncipe "falleció pacíficamente en el Castillo de Windsor".

El duque estuvo casado con la reina Isabel II durante más de 70 años y se convirtió en el consorte con más años de servicio en la historia británica.

Las banderas de los edificios emblemáticos del Reino Unido se bajaron a media asta al momento del anuncio de un período de luto, según consignó la prensa británica.

La salud del príncipe Felipe se había deteriorado lentamente en los últimos dos meses y fue operado semanas atrás de un problema cardíaco después de un tiempo de estar internado en un hospital en Londres.

Llevó una vida de compromisos públicos reales muy intensa que abandonó recién en mayo de 2017.

Su última aparición pública oficial había sido ese mismo año, durante un desfile de los Royal Marines en la explanada del Palacio de Buckingham .

