Músicos de Neuquén sonarán juntos desde casa

“Sonemos juntos” tuvo su primera edición en 2018, la edición 2019 se concretaría en marzo de 2020 en Plaza Huincul y a fin de este año se haría la tercera edición del festival de música de la provincia, la correspondiente al 2020. Pero la irrupción de la pandemia del coronavirus y su posterior aislamiento social, preventivo y obligatorio, cambió los planes.

Finalmente, la segunda edición de la iniciativa surgida en el seno de la Asociación de Músicos Independientes (AMI) será virtual y se denominará “Sonemos juntas y juntos desde casa”. Se podrá disfrutar hoy, desde las 20, a través del canal de YouTube del ministerio de las Culturas, “Mixturas”.

El encuentro online reunirá a 10 bandas de la región que interpretarán canciones de géneros variados, “con la intención de satisfacer todos los gustos”, destacaron desde el ministerio provincial. En esta edición participarán Loca Mala, Dorsal, Papel Glasé, Ana Jorgelina Sotelo, Jaime Méndez, Tito Gutiérrez 5, Dúo Valdez-Toscani, Julián García, Maldita Costilla y Rafo Grin y Los Mortales Pasajeros.



“Es una idea que surgió 2018 cuando hicimos la primera edición. Es un festival itinerante que la idea es que recorra varias ciudades y puntos de la provincia porque el espíritu de la asociación (AMI) es el federalismo. Exigimos o trabajamos para que sea federal el país y lo mismo queremos en la provincia porque cada ciudad o localidad tiene sus problemáticas o sus inquietudes respecto de la actividad musical”, comenzó contando Rafo Grin sobre la propuesta que nació en el seno de la asociación de músicos y que se llevará a cabo en conjunto con el ministerio de las Culturas.

Y siguió: “Lo que pasó es que la edición 2019 se pospuso y la íbamos a hacer en marzo, para a fines de 2020 hacer la que corresponde a este año. La de 2019 la íbamos a hacer en Plaza Huincul, pero luego sucedió lo del aislamiento así que obviamente quedó suspendido”.

Lo cierto es que la AMI siguió trabajando con reuniones virtuales para darle forma a este festival, pero también para resolver “otros tantos problemas, sobre todo a los temas económicos de los artistas”, resaltó el músico.



De allí, justamente, surgió la idea de materializar el festival de forma online para darle, de alguna manera, una continuidad. “Se nos ocurrió hacerlo en forma virtual, aunque no es lo mejor porque no podemos reflejar el espíritu federal”, contó el músico sobre lo que será la segunda edición del festival

Grin también señaló que no se trata de un streaming en vivo sino que es un material producido previamente por cada uno de los participantes: “lo hemos hecho con lo que pudimos, con las herramientas que tiene cada uno en sus casas. Por eso no es un festival que sea en vivo, no es un streaming, sino que cada uno de los artistas hizo un video de un tema y se emitirá por el canal del ministerio ‘Mixturas’”.

Festival

Festival: “Sonemos juntas y juntos desde casa”.

Fecha: Hoy, desde las 20.

Plataforma: Canal de YouTube del ministerio de las Culturas de Neuquén, “Mixturas”.

Bandas: Loca Mala, Dorsal, Papel Glasé, Ana Jorgelina Sotelo, Jaime Méndez, Tito Gutiérrez 5, Dúo Valdez-Toscani, Julián García, Maldita Costilla y Rafo Grin y Los Mortales Pasajeros.

Organizadores: Asociación de Músicos Independientes (AMI) y ministerio de las Culturas de Neuquén.

Edición: 2019, postergada el año pasado.