Nacimientos prematuros: historias de la "neo", en Roca

Los nacimientos antes de término, que son los que ocurren antes de la semana 37 de gestación, son una de las principales causas de mortalidad infantil en nuestro país. Desde el Ministerio de Salud de la Nación se lanzó ayer la Semana de la Prematurez, una campaña sanitaria para visibilizar y prevenir los factores que inciden en que se produzcan los llamados partos prematuros. Pero la fecha también tiene eco en la región.

Según datos oficiales, la prematurez es la primera causa de mortalidad infantil en el país y la primera causa de discapacidad de comienzo en los primeros años. En Argentina 9 de cada 100 nacimientos ocurren antes de las 37 semanas de gestación, es decir, "antes de término" y 1 de cada 100 se producen antes de la semana 32.

A nivel mundial, la semana mundial del nacimiento prematuro se conmemora del 9 al 17 de noviembre con el mismo objetivo: la prevención como principal tarea y la mayor visibilización de la problemática.

En este marco, el Servicio de Neonatología del Hospital Francisco López Lima de Roca publicó en su página de Facebook algunas de las conmovedoras historias que transcurren por estos días en la "Neo" como comunmente se refieren al servicio, tanto el personal como las familias que están actualmente.

Sabrina es la mamá de María Paz, quien nació prematura de 29 semanas de gestación con un kilo cincuenta de peso. A través de su video contó cómo está llevando este proceso de acompañamiento de su beba y agradeció a todo el personal de salud a quienes reconoce como los ángeles de María Paz. "Es muy difícil por el tema de la pandemia estar lejos de la familia pero gracias a Dios y a ella que me demostró la fuerza para seguir y me demostró que nada es imposible. Tengo otra nena y se me hizo difícil pero viendo que ella se superaba en todo aprendí a atener paciencia", expresó.

"Soy la mamá de Noa, ella nació el 12 de octubre con 30 semanas de gestación, tuvo un peso de un kilo 230 gramos, estuvo en terapia y un día con respirador, pero ya está respirando solita", se presentó Gimena. Calificó de "increíble" el trabajo en la neo y la atención que le dan a su bebé y a ella también. "Voy a estar eternamente agradecida a los médicos y enfermeros, que nos hacen participar de todo, ayudándonos y teniéndonos mucha paciencia", dijo. También señaló lo difícil que es, en este contexto de pandemia, estar lejos de la familia que no puede acompañar desde afuera.

También hay más historias, como la de Mariana que tuvo gemelos prematuros en pandemia, nacidos en la semana 31 con un kilo 440 gramos y un kilo 670. "Me ayudaron mucho me dieron consejos, me ayudaron con la limpieza y de a poquito le fueron sacando el respirador. Tuve mucho apoyo de la psicóloga y del centro de lactancia. Van bien. Al principio me sentía sola por el tema de la pandemia por no poder a mi otra nena ni a mi mamá", explicó.

"Cuidar el Buen Nacer", la campaña para visibilizar el parto prematuro

La campaña "Cuidar para el Buen Nacer" tiene "como antecedente lo que fue la Semana del Prematuro que durante diez años significó un trabajo de sensibilización social en término de los derechos de nacidos y nacidas prematuras. Hoy se resignifica centrando un abordaje de la prematurez como problema de salud pública", explicó Gabriela Bauer directora de Salua Perinatal y Niñez.

"Estos niños, que son poquitos en número proporcionalmente a los 680 mil que nacen por año, representan a aquellos niños que tienen altísimo riesgo de morir o de vivir con secuelas, por eso todos los esfuerzos que hagamos en este grupo poblacional nos hará bajar las tasas de mortalidad", afirmó Bauer.

El eje de esta política está centrado en la prevención en el primer nivel de atención. Si bien hay 30 por ciento de causas que no pueden prevenirse hay mucho trabajo la prevención de causas que pueden incidir como el estrés o la violencia de género.

Es importante que las personas gestantes "concurran prontamente a los centros de salud para iniciar sus controles para detectar el riesgo y acceder a servicios oportunos perinatales para que los nacimientos ocurran en maternidades seguras, centradas en la familia y acordes a las necesidades", concluyó.

Para el desarrollo de la campaña los especialistas trabajaron con los equipos de maternidad e infancia de todas las jurisdicciones y también con organizaciones y referentes del tema, redes y familias.