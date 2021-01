Nación amenaza con la conciliación si Uatre frena la cosecha de fruta

Desde el Ministerio de Trabajo de Nación anticiparon que se dictará la conciliación obligatoria si la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) decide frenar la cosecha de la fruta. Hoy se llevó una nueva reunión paritaria vía Zoom donde participaron el referente de la Federación de Productores, de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), de Uatre y del Ministerio de Trabajo de Nación.

Sin embargo, nuevamente las partes no se pusieron de acuerdo. Desde el gremio, el secretario de la seccional de Roca, Sergio Alarcón, señaló que uno de los puntos que no van a ceder en el reclamo de la zona desfavorable.

Además, criticó duramente la advertencia de Nación de no poder tomar medidas de fuerza por la conciliación obligatoria. “Es injusta la medida, desde el Ministerio están siendo cómplices de la parte empresarial al no permitir al gremio actuar como debe”, expresó

“Nos mantenemos firmes en nuestro reclamo, exigimos un aumento que supere a lo que gana un trabajar por día que hoy está en $1705, se tiene que reconocer el trabajo que implica hacer en enero y la tarea del recolector que no es liviana”, agregó.

El sector productivo está ofreciendo un aumento del 30% pero solicita cambios en los niveles de productividad. Esta propuesta ya fue rechazada por el sindicato.

“Se hizo un ofrecimiento que era la inflación que según el Indec tenía la provincia de Río Negro y Neuquén, pero acá esos números no son reales”, señaló Alarcón.

Río Negro intentó comunicarse con representantes de CAFI, pero respondieron que no realizarán declaraciones mientras se lleva a cabo la paritaria.

“Estamos pidiendo el reconocimiento de la zona desfavorable, nunca cortamos el diálogo, pero se llegó a un punto límite, no queremos que se levante la cosecha a menos que tengamos un sueldo significativo y el reconocimiento de la zona”, dijo.

Un grupo de miembros de Uatre estuvo a un costado de la ruta 22 a metros de la ruta 6 para reclamar mientras se realizaba la reunión vía Zoom.

“Vamos a seguir a la vera de ruta, no vamos a cortar, pero vamos a seguir expectantes”, dijo.

Esta semana comienza con fuerza la cosecha de pera William’s en toda la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Están en juego poco más de 350.000 toneladas de fruta. Su retraso generaría pérdidas millonarias.

Por otro lado de a poco vienen llegando los trabajadores “golondrina” para levantar la fruta. El nuevo protocolo no les exige un test negativo como se había establecido en un momento. Tras el reclamo de las cámaras de productores y empresarios se decidió modificar este punto.