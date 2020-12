Nación aplazó la suba de los impuestos a los combustibles

Esta mañana a través del Decreto 965/2020 el gobierno nacional decidió postergar la actualización de los impuestos a los combustibles hasta al menos la segunda quincena de diciembre. Es una maniobra que le quita ingresos al Estado, pero evita un aumento en el precio de la nafta y el gasoil en todo el país.

Se trata del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono correspondientes al segundo trimestre del año que, según cronograma, debían aplicarse hoy. Además de aplazarlo para después del 15 de diciembre, también suspendió “cualquier otra suba” hasta después del 15 de enero del 2021, esto significa que los aranceles del tercer y último trimestre del 2020 se discutirán recién el año que viene.

“Es una decisión correcta en el momento en el que nos encontramos, que los impuestos no suban cuando estamos todos necesitamos que haya menos inflación. Evidentemente la suba de impuestos trae aparejado la suba del precio final de los combustibles y eso trae aparejado indirectamente y más inflación, razón por la cual si los impuestos no aumentan más todo el año que viene sería beneficioso para todos los consumidores”, señaló el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), ante la consulta de Energía On.

Según los especialistas si los impuestos se hicieran efectivos tendrían un impacto diverso en el gasoil y la nafta de entre el 2,5% y 4% en la región. Esto también depende de si el gobierno impone la totalidad el aumento o solo una parte, lo mismo para los estacioneros, a pesar de que por la situación que atraviesan no hay lugar para absorber aumentos de estas características.

“Que las circunstancias actuales y la necesaria estabilización de los precios ameritan que la actualización del segundo trimestre de 2020 surta efectos desde el 16 de diciembre de 2020, inclusive, y que toda otra actualización se suspenda hasta el 15 de enero de 2021”, argumenta el decreto publicado en el Boletín Oficial.

Con estas medidas el gobierno controla una parte de los aumentos a los combustibles que a fin de cuentas no significan ingresos a las petroleras ni tampoco a los estacioneros sino que se trasladan a los surtidores para evitar pérdidas.

A nivel país el consumo de combustibles está un 20,2% por debajo de lo que se vio en febrero, el último mes sin cuarentena. En la región la situación es mucho peor: por un lado Neuquén vendió en octubre un 32,6% menos respecto al segundo mes del año, mientas que Río Negro un 25,1%.

Además el gobierno dejó a los estacioneros excluidos del acceso a la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para lo que resta del año y deberán enfrentar los gastos fijos sin ayuda.

Por último, desde el sector se estima que por la corrida del dólar los combustibles deberían aumentar otro 6% para alcanzar la paridad de exportación. Es poco probable que un aumento de esas características se haga efectivo de una sola vez.