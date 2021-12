Nación y Neuquén volvieron a confrontar por la ley petrolera

El secretario Energía de Nación, Darío Martínez, anunció que sumarán un nuevo artículo al estacando proyecto de Fomento a las Inversiones Hidorcarburíferas, con el objetivo de “ahuyentar” las versiones que surgieron en torno a que con la ley Nación buscaba interferir con las autonomías provinciales.

“Basado en una interpretación muy especial, se ha planteado disconformidad con un artículo de la ley, al suponer que había un avance del gobierno nacional sobre las potestades provinciales. Es por esto que vamos a incorporar en la redacción un párrafo que aclare, regule y garantice que las provincias son las autoridades de aplicación en sus respectivas jurisdicciones”, aseguró Martínez durante el acto por Día del Petróleo del Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) que se realizó en el hotel Sheraton de Buenos Aires.

En el off the record del evento del que participó Energía On se lo denominó inmediatamente el artículo Omar (por Gutiérrez, el gobernador de Neuquén) ya que fue uno de los principales puntos que criticó desde que se anunció el proyecto, a mediados de septiembre.

Si bien el último orador del evento fue el propio Gutiérrez, optó por no acotar ningún comentario específico sobre el anuncio de Martínez, sin embargo, volvió a recalcar la necesidad de crear políticas públicas, con el consenso de todo el arco político, para dar previsibilidad al sector.

“En lugar de sumar un artículo más a un proyecto de ley que tiene más de 100 artículos lo que se debería hacer es modificar o quitar los que ya están. De otra forma nunca va quedar claro que artículo tiene mayor peso que el otro”, fue el análisis que realizó un alto funcionario de las filas del oficialismo neuquino durante el encuentro en estricto off the record.

Otra fuente de Neuquén, que pidió reserva de su identidad, sumó a la polémica que hasta no ver qué dice específicamente el artículo que agregará el gobierno nacional, -si es que finalmente lo hace- no se puede abundar en los análisis.

Las polémicas en torno al proyecto de ley de Nación están desde incluso antes de que se oficialice la letra chica. Con este nuevo episodio queda claro que el consenso necesario para que se formalice la medida está todavía lejos de alcanzarse.