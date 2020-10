La influencer Nati Jota confirmó que tiene Covid-19

Foto: captura de Instagram

Nati Jota comunicó a través de sus redes sociales que tiene coronavirus. La influencer habló de sus síntomas y aseguró que se siente bien.

"Che, di Covid positivo", comenzó diciendo en un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Ayer empecé a sentir que no olía bien y los gustos y eso".

Con respecto a cómo se siente, la influencer señaló: "Hoy me hisopé. Estoy bien, pero una re paja".

Luego, en sus stories de Instagram, la periodista contó que sentía bien y sin fiebre, aunque estaba "un poco caída" y que tenía "la voz un poco tomada". "El programa que vieron ayer, en lo de Guido [Kaczka, conductor de Bienvenidos a bordo], se grabó el viernes, como habrán visto me mojé y pensé que la tos era porque había tomado frío, pero no", explicó.

"Estoy medio depre porque no puedo entrenar, no puedo trabajar, no puedo ir a comprar, no puedo nada... Estuve hablando con mi médico, que me va a seguir la evolución y si Dios quiere, en unos días tendré el alta", agregó.

Además, compartió un video que le envió ayer a su familia, en el que les mostraba cómo, pese a olfatear una botella de lavandina, no llegaba a sentir el olor.