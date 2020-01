Natura completó la compra de Avon, su competidora estadounidense

La fabricante brasileña de cosméticos Natura anunció hoy la conclusión de la compra de su competidora, la estadounidense Avon, operación que da luz a la cuarta mayor empresa de belleza del mundo.

Tras la compra de Avon (cuyo monto no fue precisado), la sociedad denominada Natura & Co reorganizará su equipo directivo con base en sus cuatro unidades operacionales (Avon, Natura, The Body Shop y Aesop), según un comunicado de la compañía.

Roberto Marques, presidente del consejo de Natura desde 2017 se convertirá en el principal ejecutivo del grupo, el cual cuenta con 6,3 millones de representantes y consultoras y 3.200 tiendas en diversos países del mundo, consignó la agencia EFE.

Con una facturación anual superior a los US$ 10.000 millones, el grupo contará con más de 40.000 colaboradores y asociados, informó la compañía. La conclusión de la compra de Avon había sido anunciada en mayo del año pasado y ahora se efectivizó por completo.

Fundada en 1969, Natura es la mayor fabricante y comercializadora de cosméticos de Brasil y está presente en diversos países, como la Argentina, Chile, Colombia, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros.

Agencia Télam.