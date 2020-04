Netflix suma casi 16 millones nuevos suscriptores en cuarentena

Casi 16 millones nuevos suscriptores en todo el mundo sumó Netflix durante el primer trimestre de 2020, más del doble de sus previsiones para el período, beneficiada por el aumento de la demanda provocada por el confinamiento para mitigar la expansión del coronavirus.

Según informó el director de contenidos del gigante del streaming, Ted Sarandos, en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias Dpa, la pandemia tampoco afectará el calendario de estrenos de Netflix para 2020.

"Trabajamos de manera muy diferente en relación a la industria, porque lanzamos nuestras series con todos los episodios a la vez. Estamos trabajando de manera diferente en todo el mundo, por lo que nuestras series y películas para 2020 están en gran parte filmadas y se encuentran en posproducción", explicó Sarandos.

Así, según sus declaraciones, editores y técnicos trabajan ahora de forma remota para poner a punto las producciones que verán la luz este año, y casi sin sufrir los efectos del parón de rodajes y actividades en Hollywood producto de la pandemia.

"En realidad estamos bastante volcados a nuestra agenda de 2021. Así que no anticipamos retrasar cosas", agregó Sarandos, quien citó la cuarta temporada de la multipremiada serie "The Crown" o la cinta animada "Over the Moon" como ejemplos de contenidos que estrenarán sin alteraciones este mismo año.

"Estas son algunas de las producciones filmadas y en etapa de finalización en este momento que se lanzarán más adelante este año, según lo planeado. No anticipamos cambiar mucho el calendario, al menos no en 2020", dijo.

Sarandos explicó además que la compañía está aprovechando este momento para estudiar la forma de garantizar la salud de los involucrados en sus producciones para el momento en que puedan retomarse los rodajes.

De acuerdo con los datos suministrados por la compañía, el aislamiento social al que están sometidas millones de personas en todo el planeta redundó en un incremento en la demanda de los contenidos por streaming y, por consiguiente, en un aumento más importante de lo esperado en la cuota de nuevos suscriptores de Netflix.

Un total de 15,77 millones de nuevas cuentas en todo el mundo se abrieron durante los primeros tres meses del año, lo que representó la mitad de los abonados nuevos de todo 2019, y se espera que en el segundo trimestre de 2020 sigan aumentando.

Con presencia en más de 190 países, Netflix consolida su liderazgo en el sector y totaliza ahora 183 millones de suscriptores.