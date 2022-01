Neuquén busca ser una ciudad amigable con los animales no humanos

«Ya no los llamamos más mascotas, los llamamos animales no humanos» fue la primera aclaración de Andrea Ferracioli para explicar por qué el Municipio de Neuquén tiene, con ella a cargo, una subsecretaría de Ciudad Saludable en lugar de lo que era Zoonosis. La idea es fundamental para entender el nuevo paradigma de los animales como sujetos de derecho, concepto que estuvo detrás de la flamante ordenanza de «comercios amigables» para zanjar la gran duda sobre si pueden o no ingresar a los locales.

Mientras que en España esta semana se reconoció legalmente a los animales como integrantes de las familias, Argentina aún tiene mucho camino por andar, pero Neuquén está entre los Municipios más avanzados, por lo que ha asesorado a otros, como el de San Antonio Oeste. Entre las numerosas acciones de la Subsecretaría está la ordenanza que se aprobó el año pasado.

«Que el animal sea considerado un ciudadano es una decisión política», explicó la funcionaria y resaltó que fue la perspectiva que tomaron la secretaría de Ciudadanía, Luciana Di Giovanetti, y el intendente Mariano Gaido. Ferracioli explicó que fue él quien presentó el proyecto de comercios amigables que se aprobó a fines del 2020 y está pronto a ser reglamentado.

La ordenanza establece un espacio diferenciado, pero no exclusivo, para la permanencia de los animales con sus cuidadores. En el caso de los gastronómicos y expendio de comida, este sitio tiene que encontrarse fuera del local por cuestiones bromatológicas.

Los comerciantes podrán inscribirse voluntariamente en un registro y a cambio recibirán un logotipo adhesivo de identificación, bebederos financiados por empresas que quieren promover la iniciativa («así que no va a ser un gasto para el Municipio») y la publicación del listado de comercios en la web del Municipio para que las personas que conviven con animales puedan localizarlos fácilmente.

Cada cuidador será el único responsable del animal no humano con el que asista y deberá garantizar una estadía pacífica. Es obligatorio el uso de correa y, si se trata de un «perro temperamental», deberá ir con bozal. También se deberá contar con la libreta sanitaria, que es la que expenden las veterinarias con la vacunación.

Al ser consultada, Ferracioli aclaró que si, por ejemplo, una tienda de ropa quiere hacerlo, puede permitir el ingreso de un animal, pero no así en los sitios con expendio de comida.

Esta no es la única iniciativa enfocada a la convivencia armónica en el espacio urbano. Están las clásicas caminatas mensuales con animales no humanos en el Paseo de la Costa en las que participaron más de 2.200 familias durante el año pasado. Otra es «visitando a un amigo» en el predio que la Subsecretaría tiene en el Parque Industrial de Neuquén. Se aprende RCP, se muestra la tarea del laboratorio y se conoce a los animales en adopción. Actualmente hay unos 40 y esta instancia les sirve para socializar y que sea más fácil que una familia los integre. También existe un registro de hogares de tránsito con 22 inscriptos y talleres gratuitos de adiestramiento, entre otras numerosas actividades.

Además, la Subsecretaría recibió cuatro quirófanos fijos y sumó tres móviles, que ya recorrieron los barrios 50 veces. «Ya tenemos pedidos de comisiones vecinales hasta mayo», remarcó Ferracioli. La visita incluye capacitaciones y los puntos saludables que, durante el verano, estarán todos los viernes en el Paseo de la Costa para entregar pastillas desparasitarias de forma gratuita.

«Con estas acciones se logró bajar un 60% la parasitosis urbana en perros y gatos», indicó la funcionaria. También destacó que trabajan con las organizaciones voluntarias que tienen turnos fijos en los quirófanos para llevar a los animales en situación de calle. «No podemos cambiar lo que en 20 años no se hizo, esto va llevar un tiempo para que notemos la diferencia», explicó Ferracioli.

Otro de los programas fundamentales para la Subsecretaría es «Somos su voz» por el que el Municipio colabora con la fiscalía especializada. Ya participó de 40 oficios y 38 allanamientos por maltrato animal. Además se recibieron 1.097 denuncias a la Línea 147 y se realizaron 789 infracciones por cuidado irresponsable.

Ferracioli concluyó que «la ciudad de Neuquén es de las más avanzadas» y remarcó: «lo vemos como una cuestión de Salud».

En 2021, hubo un récord de denuncias en la app

La plataforma Amvoz para denunciar maltrato animal tuvo su récord el año pasado con 1.622 denuncias. En total, desde que fue creada en 2019, recibió 2.492 presentaciones.

La app funciona en celulares con Android, en toda la provincia, para denunciar delitos cometidos contra los animales no humanos.

El ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, a través de la subsecretaría de Acceso a la Justicia, administra la aplicación Amvoz a partir de marzo de 2021. Desde ese momento se abrió la dirección de mail amvozdenuncias@gmail.com y se puso un teléfono a disposición para ponerse en contacto con los denunciantes y lograr recopilar la mayor cantidad de datos.

Actualmente, cada denuncia ingresada es monitoreada por el equipo del área de derecho animal de la subsecretaría y tiene un abordaje integral que contempla el envío de un correo electrónico al denunciante informando el estado de la misma y los pasos a seguir.

Entre los objetivos están concientizar sobre la prevención para evitar el abandono y maltrato de animales no humanos y brindar herramientas para su cuidado responsable. También se trabaja en el registro de guardadores, que será muy importante para poder dar respuesta efectiva a los casos que se denuncian y se presenta como alternativa de solución al no contar con un lugar de alojamiento para los animales no humanos que son víctimas de malos tratos o crueldad, mientras perdura la investigación.

Desde el gobierno provincial resaltaron que el objetivo es la creación del Registro Provincial de Guardadores y Adoptantes de Animales para dar alojamiento a los animales que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia.