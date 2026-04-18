Pese al alto el fuego, Hezbolá advierte con represalias y crece la tensión con Israel

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, advirtió que el grupo responderá a las acciones de Israel en el sur del Líbano, al considerar que se están produciendo violaciones al reciente acuerdo de alto el fuego.

“No hay cese al fuego sólo de un lado”, expresó Qassem en un comunicado, en el que remarcó que los combatientes de Hezbolá “responderán a las agresiones de la forma que corresponda”.

Reclamos y condiciones

El dirigente enumeró una serie de condiciones para sostener la tregua: el cese total de las hostilidades, la retirada completa de Israel del territorio libanés, la liberación de detenidos, el regreso de los desplazados y la reconstrucción con apoyo internacional.

El alto el fuego, de diez días de duración, entró en vigor tras un anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde Fuerzas de Defensa de Israel informaron que atacaron a milicianos que se acercaban a la denominada “Línea Amarilla”, que delimita la zona de seguridad establecida por Israel en el sur del Líbano.

Además, según reportes de fuentes locales, el ejército israelí comenzó la construcción de un nuevo puesto militar en las cercanías de Kfarchouba, en el sector oriental de la frontera.

Las declaraciones de Hezbolá y las acciones militares en la zona reflejan la fragilidad del alto el fuego y el riesgo de una nueva escalada en Medio Oriente, en un contexto donde cualquier incidente puede reactivar el conflicto abierto entre ambas partes.