Neuquén intensifica controles rurales y de frontera con Chile

El juez de Garantías, Diego Chavarría, dictó 60 días de prisión preventiva para José Alfredo Antillanca Llaituqueo (49), el hombre detenido el sábado, cuando circulaba por un paso fronterizo no habilitado en la zona del Batea Mahuida junto a otros dos ciudadanos chilenos, quienes fueron deportados ese mismo día. Los ocupantes de una camioneta Suzuki Grand Vitara, fueron detectados a través de un operativo del escuadrón 32º de la Gendarmería de Aluminé y cargaban municiones, ropa de tipo “táctica” y mercaderías que fueron secuestradas.

El gobierno de Neuquén sigue de cerca la situación en la zona sur del vecino país, que se encuentra desde el pasado 12 de octubre bajo estado de excepción y militarizado, ante los reiterados ataques adjudicados a conflictos territoriales con organizaciones que se reivindican mapuches. La provincia, que no registra hechos de violencia de esta connotación, tiene decenas de pasos no oficiales, pero de uso cultural por familias y vecinos de ambos países.

El Jefe de Gabinete, Sebastián González, confirmó que trabajan junto con el Ministerio Público Fiscal en el análisis de la situación. En principio, como las fronteras son potestad del las Fuerzas Federales, desde el gobierno provincial se dispuso intensificar las recorridas de la Policía de cercanía y monitorear con detalle los movimiento en las zonas rurales y adyacentes a los pasos.

El director de Migraciones de Neuquén, Gustavo Sueldo, reconoció que es una zona donde se reiteran los ingresos ilegales y que hallaron ciudadanos de otras nacionalidades intentando pasar. Agregó que el domingo hubo dos casos detectados donde las personas no tenían la documentación en regla.

En un tuit

Fue el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien publicó en su cuenta de Twitter el resultado del operativo. “Al coordinar con autoridades chilenas, solicitan refuerzos a carabineros por seguridad en paso fronterizo lado chileno, siendo uno de los detenidos activista mapuche. Dos fueron expulsados vía Pino Hachado, el tercero Migraciones permitió su permanencia debido a doble nacionalidad”, escribió.

Si bien la justicia neuquina no arriesgó una hipótesis sobre los detenidos, les sorprendió la variedad de municiones y la ausencia de armas, en caso de que fuesen cazadores furtivos. En este sentido refuerzan el seguimiento del gobierno neuquino y de las autoridades chilenas de lo que pueda ocurrir con los enfrentamientos en la zona sur del vecino país.

El jefe de los fiscales, José Gerez, dijo a RÍO NEGRO que serán “implacables” junto a Gendarmería y la Policía para evitar el ingreso de “grupos anárquicos, violentos, de base indigenista” , pero resaltó que “no tienen ninguna conexión con lo que son las comunidades mapuches”.

También anticipó que habrá un encuentro en Icalma, Chile, con autoridades de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) .

Los elementos secuestrados en el operativo en Batea Mahuida. Foto: gentileza.

Identidades y preventiva

El pedido de formulación de cargos contra el detenido lo hizo la fiscal de caso de Zapala, Laura Pizzipaulo.

En el vehículo se encontraron municiones “en cantidad superior a lo que el uso común puede justificar” (62 calibre 357, 101 calibre 22, tres calibre 28 y una calibre 12), mercaderías, ropa táctica mimetizada entre otros elementos. Según planteó la fiscalía, los hombres no pudieron justificar la legalidad de la posesiones.

Antillanca Llaituqueo tiene doble nacionalidad, es empleado, y con domicilio en San Patricio del Chañar. La fiscal Pizzipaulo pidió 60 días de prisión preventiva por entender que el hombre acusado “no tiene arraigo” en el país pues, si bien proporcionó un domicilio en El Chañar, indicó que “hace más de un año que no está”. En esa vivienda vive su pareja, con quien tiene un hijo en común, pero la mujer habría dicho, según la investigación, que solo han mantenido contacto telefónico.

Se le formularon cargos por acopio de municiones de armas de fuego en concurso real con violación de las medidas adoptadas para prevenir la propagación de una epidemia en concurso ideal con desobediencia a la orden de un funcionario público. Todo esto, en calidad de autor.

Según publicó el diario La Tercera de Chile, los ciudadanos deportados fueron identificados como Jorge Sven Lagos Arriagada y Patricio Nahuelcura Torres. El primero tiene domicilio en la comuna de Lonquimay, cuenta con un sello de aprobación de Sernatur como guía con licencia de pesca, para operar en la zona cordillerana. Mientas que su compañero fue detenido en el 2013 por efectuar una ocupación ilegal de las oficinas de Indap en Lonquimay.

El medio cita al diputado por Temuco Miguel Mellado (RN) quien dijo que lo ocurrido “da muestra de que existe el tráfico de armas, municiones y también drogas entre Argentina y Chile, por los pasos fronterizos no habilitados”.

El paso cercano al Batea Mahuida mantiene una fluida conexión entre las localidades de cercanía argentina y chilena.

Galli: “Lo que vivimos nosotros es muy similar a lo que está pasando en Río Negro y Chubut”

Tras la detención de tres personas en un vehículo chileno que cargaba municiones en Batea Mahuida, el subsecretario del Interior de Chile, Juan Francisco Galli, anticipó ayer “lo que vivimos nosotros (con el tema Mapuche) es muy similar a lo que está pasando en Río Negro y Chubut”.

El funcionario trasandino señaló, en una entrevista radio Mitre, que “nos reunimos con el ministro Aníbal Fernández días atrás y hemos recibido muy buena predisposición para actuar en forma conjunta en este complejo tema”.

“Lo que habíamos vivido nosotros que es muy similar a lo que esta pasando en Río Negro y Chubut”, agregó Galli al ser consultado por la detención del vehículo chileno en tierras neuquinas.

“La gente que tenía cabañas, hosterías y hoteles fueron quemados y la gente aterrorizada dejo el lugar. Lo que estamos viendo es que todo apunta a quedarse con zonas donde hay zonas de bosques y a lo que se apunta a la industria forestal. Las víctimas están relacionadas con la actividad turística pero lo central esta en la explotación forestal”, continuó en parte de la entrevista.

Resumió que en la década del 2010 comenzaron los ataques armados en toda la región sur del vecino país. “Más allá de la calificación que uno le pueda dar a estos grupos armados, el objetivo es generar terror en la población, amedrentar a quienes los denuncian y dar una señal al resto de la ciudadanía de que son capaces; de ahí viene la definición de terrorismo”, remarcó.

Galli también hizo referencia a los pasos ilegales que existen entre ambos países y sobre este tema aclaró que “con el ministro Fernández acordamos potenciar el control fronterizo por los pasos no habilitados para que sean usados para el transporte de armas o drogas”.

“El crimen organizado, el tráfico de drogas, de armas y municiones y la violencia son fenómenos que debemos enfrentar de manera colaborativa con Argentina”, había tuiteado Galli para destacar el operativo.

Pasos bajos, historia cultural y zonas de difícil control

Varios pasos son de fácil acceso.

Se cree que en la frontera entre Neuquén y Chile hay unos 30 pasos no habilitados que suelen ser utilizados, en la mayoría de los casos, por familias de crianceros y dedicadas a otras actividades tradicionales donde la concepción de límites internacionales, por la tradición cultural, no es como la imaginaría alguien en la capital neuquina o Buenos Aires. No obstante eso, los caminos que suelen quedar lejos de la mirada de la ley suelen ser aprovechados también para actividades delictivas.

A la cuestión cultural histórica se suma que muchos de los pasos no habilitados son de baja altura y por lo tanto son sencillos o de muy baja dificultad para transitarlos.

El Batea Mahuida quedó justo entre Argentina y Chile. Una de sus atracciones es, justamente, subir hasta la «boca», donde está la laguna, para ver los picos de ambos países. Tanto de un lado como del otro, hay pueblos cercanos, como Villa Pehuenia, del lado neuquino. Se combinan en el volcán las visitas familiares y turísticas desde ambos países. No fue raro para la fuerzas de seguridad del lugar encontrar a turistas chilenos en Villa Pehuenia durante la pandemia.