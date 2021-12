Neuquén intimará a los propietarios que anexaron indebidamente terrenos fiscales

El municipio de Neuquén pondrá en marcha a partir de 2022 una ordenanza sancionada por el gobierno de Cambiemos en 2016: las intimaciones y multas por anexamiento indebido de terrenos.

La actual gestión identificó a los primeros 28 titulares que agregaron a sus propiedades partes de terrenos fiscales en el fondo lindero para sumar espacios verde a su patio, o una piscina, o un anexo a su terreno donde construyeron el quincho o el garaje.

Desde que se reglamentó en febrero de este año la ordenanza 13.618 es la primera vez que se intenta su aplicación.

«El intendente Mariano Gaido instruyó el cumplimiento de la ordenanza. Habrá quiénes se avengan a pagar y devolver; tal vez otros harán presentaciones judiciales, pero deberán demostrar en qué condiciones legales anexó a su terreno una porción fiscal que no estaba en su escritura». Fernando Schpoliansky secretario de Finanzas de la ciudad de Neuquén

La norma no prevé la compra del sector apropiado. Exige la devolución del terreno que se anexó indebidamente y una multa que se duplica cada año que no se devuelva el terreno fiscal a la comuna.

Las primeras intimaciones llegarán al barrio Terrazas del Neuquén.

Está prevista que abarquen otros sectores detectados, como Alta Barda, Gregorio Álvarez, Huiliches o Sapere.

El secretario de Finanzas de la comuna, Fernando Schpoliansky, explicó que se requiere de un proceso complejo de constatación antes de iniciar el papeleo para intimar por la infracción: se cruzaron los datos de catastro de la municipalidad, se determinó la cantidad de metros del anexamiento, la valuación fiscal de ese terreno que acopió el privado en su beneficio y finalmente se inicia el proceso de intimación al cobro para el propietario que excedió los límites de su terreno al agregar un quincho, una cochera, más patio o el lugar para la pileta.

En esta primera etapa, indicó el funcionario, se constataron más de 800 metros cuadrados que fueron apropiados por privados, a un promedio de 25 metros cuadrados por infractor.

«La mayoría agregó terreno en los fondos de su propiedad, algunos sumaron metros linderos a un costado y tenemos un caso muy particular de una persona que hizo el garaje de su casa, cruzando la calle, en un terreno fiscal frente a su vivienda», describió Schpoliansky.

La ordenanza prevé que se evalúe el perjuicio fiscal, se cobre la multa, y que el propietario devuelva el espacio al sector público aunque esté construido.

Cada año de incumplimiento, ese valor se duplica.

Consultado sobre el valor de la multa, Schpoliansky indicó que «se hará una emisión de pago por todos los meses de retributivos que debería el titular por ese terreno: si paga 2.000 de retributivos y no devuelve, el año siguiente serán 4.000 y el subsiguiente serán 8.000 hasta que devuelva el terreno», ejemplificó.

Solo en caso de que el Concejo Deliberante autorice la venta por excepción, el propietario podrá comprar el terreno anexado

No se aplicó el anexamiento al Rincón Club de Campo

La ordenanza de anexamiento se sancionó en 2016 y fue «cajoneada» durante la gestión de Cambiemos. Con el ingreso de la actual administración, en junio de 2020, se publicó en el Boletín Oficial y se reglamentó en febrero de 2021.

La sindicatura municipal , en el quiroguismo, dictaminó que la ordenanza de anexamiento era la que se debía aplicar al Rincón Club de Campo para que devolviera los terrenos ocupados sin autorización para hacer la cancha de golf federada.

Ese despacho no tuvo el aval ni del MPN ni de Cambiemos en esa conformación del Deliberante. Cuando asumió el intendente Mariano Gaido se destapó, además, que la ordenanza de anexamiento no solo carecía de reglamentación, sino que no estaba publicada.

Este escándalo se conoció como el de las ordenanzas cajoneadas.