Gaido aseguró que se aplicará la ordenanza de anexamiento

“La ordenanza se va aplicar al Rincón Club y a todos”, reafirmó a RÍO NEGRO el intendente Mariano Gaido, en referencia a la ordenanza por anexamiento que multa la apropiación indebida de terrenos públicos. De esa manera despejó dudas respecto de una potencial aplicación.

Recordó que el acuerdo con Rincón Club no está firmado, y que cuando se consultó si se le aplicarán las multas cuando se reglamente, se habló en potencial ante un eventual acuerdo que hoy no existe.

“La ordenanza se va a aplicar en el Rincón y a todos. Se tiene que aplicar en todas las situaciones irregulares. Estuvo oculta muchos años en un cajón, fue una decisión publicarla y en todas las situaciones de la ciudad de Neuquén que tengan esta irregularidad producto del anexamiento de tierras que no le pertenece, el titular deberá responder”, reafirmó.

Gaido sostuvo que la reglamentación de la ordenanza 13618 estará lista la semana entrante.

Agregó que cuando se expresó que ante la firma de un convenio no se aplicaría porque desaparece la irregularidad “se da por sentado que hay un acuerdo, que no lo hay”.

Reafirmó entonces que “no está en discusión la apertura de la costa: se trata de una presentación que le hicimos al Rincón Club de Campo con una propuesta clara”.

Dijo que en el planteo “pedimos la apertura de la costa para desarrollar el paseo costero, esto se comunicó y no está en negociación. El planteo se hizo al privado porque estamos buscando regularizar; la alternativa es no ocuparse del tema como no se hizo durante mucho tiempo".

Especificó que otro punto incluyó el otorgamiento de un permiso de uso para las 8 hectáreas que ocupan hoy con la cancha de golf y en contraprestación por el uso por 20 años, deberán aportar los fondos para la iluminación del paseo costero y la obra vial.

El paseo costero se abrirá a lo largo de los 1.600 metros de costa con el Neuquén a lo largo de todo el tramo del Rincón Club que mira hacia el río, en un espacio de 12 a 20 metros de ancho en el que se ejecutará una calle, una bicisenda y sendas peatonales.

Gaido aseguró que los 171 millones de pesos que se le notificó al Rincón Club que deben pagar, es por las tierras públicas que están en la zona cercana a la costa. La cotización de esos espacios se hizo en base a que el tribunal de tasaciones fijó en 21. 037 pesos el metro cuadrado.

“Jamás se habían ocupado de este tema y ahora estamos hablando de la apertura de la costa para desarrollar el paseo costero. Además regularizar la situación con las 8 hectáreas, pero no está en negociación la apertura de la costa. Y sobre el anexamiento, hoy la ordenanza está publicada y se va a aplicar al Rincón Club de Campo y a todos los sectores con irregularidades; cuando se va a regularizar, veremos en adelante si sucede y se lleva a cabo el acuerdo. Hoy se aplica”, resumió.

Indicó que la ordenanza “se va aplicar a todos los sectores de la ciudad que tengan una situación irregular”.

La frase que provocó la diferente interpretación fue la indicación que “si la reglamentación de la ordenanza de anexamiento sale en los próximos días, no sería aplicable al Rincón Club SA por la existencia de un principio de acuerdo sobre las 8 hectáreas que están en discusión”.

“La norma es para los que realizan el anexamiento de tierras públicas,", se insistió.

La ordenanza 13.618 fue sancionada en 2016 y cajoneada durante la gestión de Cambiemos. Con el ingreso de la actual gestión, se publicó en el Boletín Oficial de junio de este año.