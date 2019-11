Neuquén prepara rebaja de Ingresos Brutos en 2020

Por Cr. Federico Vargas (Chinne, Seleme, Bugner y Asoc.)

El proyecto de la ley impositiva para el año 2020, fue remitido a la legislatura provincial de Neuquén. Si bien no es la “definitiva”, nos permite tener un acercamiento sobre el tratamiento en particular de los tributos provinciales y en especial el más trascendental: Ingresos Brutos.

La novedad es que se mantiene como alícuota general el 3% y se propone la diminución de alícuotas de acuerdo con el compromiso asumido por el Consenso Fiscal del año 2017. Cabe recordar que las únicas actividades que no gozaban de una rebaja eran las de comercio mayorista, minorista y los servicios de reparaciones con alícuota del 5% y el tratamiento al sector hidrocarburifero.

El proyecto propone que las actividades industriales, de construcción, telefonía celular y la intermediación financiera se reduzcan en un 0,5 puntos de alícuota con respecto al año anterior. En cambio, la reducción sería de 1 (uno) punto para los servicios de comunicaciones, hoteles, restaurantes, otros servicios, transporte, los servicios públicos (electricidad, gas, agua) y los financieros.

Algo muy importante es que trata de mantener la técnica legislativa de no aplicar las alícuotas generales para que ciertas actividades puedan quedar alcanzadas con alícuotas reducidas dependiendo el volumen de facturación del año anterior.

Así, cuando la facturación no supere los $8.525.000, será del 2 %. Si es mayor a este importe, pero inferior a $27.125.000, la alícuota será del 3,5 %. A modo de ejemplo, si un comercio de venta al por menor cumple con estos requisitos el año que viene podría ver disminuir su carga impositiva es más de 2 puntos porcentuales.

El Impuesto a los Ingresos Brutos es el más distorsivo de la estructura tributaria nacional, entre otras cosas, por la doble imposición que genera.



Por otro lado, continúa el incremental de alícuotas por montos de facturación para los servicios profesionales, de salud y educación. Cuando los ingresos del año anterior sean superiores a $155 millones e inferiores a $310 millones deberán adicionar un 0,25% más, o un 0,5% si sus ingresos son superiores a este último.

Se actualizan como todo el año los parámetros y mínimos mensuales para los contribuyentes directos del impuesto, arrancando desde los $2.000 hasta $31.200, dependiendo el nivel de ingresos con IVA incluido y el tipo de actividad.

Otra novedad es que se realiza una nueva segmentación para distinguir la actividad de transporte y la industria ubicando mínimos que comienzan desde los $600 a $5200. Todo parece indicar que los rangos mínimos no sujetos a ingresos para algunas actividades desaparecerán y serán incluidos dentro de los parámetros tradicionales (actividades de alojamientos, confiterías, bares, comercialización de automotores, entre otras).

Para los contribuyentes más pequeños, adheridos al monotributo y al régimen simplificado de rentas, la actualización de los valores tendrá un 56% de aumento. Es decir, una persona que se encuentra en una categoría “A” pasará de pagar $350 a $550 durante el 2020, y para los de la categoría más alta de $1.700 a $2.600. Recordemos que pueden ingresar al régimen los monotributistas hasta la categoría G.

Por ultimo y como buena noticia para los contribuyentes, también se envió el proyecto de ley para prorrogar hasta el 31 de diciembre del año 2020, la estabilidad fiscal en el impuesto a los ingresos brutos para las micro, pequeñas y medianas empresas; autorizando al Poder Ejecutivo para que sea este quien pueda prorrogarla hasta el 31 de diciembre del año 2021. Sin dudas esta medida ayudará a afrontar la coyuntura económica y traerá alivio a un sector para no ver incrementada su carga tributaria.