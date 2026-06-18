Transporte para personas con discapacidad: largas filas de espera en Anses por el beneficio de SUBE

La implementación del nuevo sistema que permite vincular el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la tarjeta SUBE generó demoras y una alta concurrencia en oficinas de Anses. Aunque el trámite puede realizarse de manera online, usuarios reportaron dificultades para completar la gestión.

Si bien la gestión fue habilitada de manera digital desde el 16 de junio, numerosos usuarios denunciaron inconvenientes en la plataforma oficial para completar la vinculación entre la SUBE y el CUD. Ante esas dificultades, muchas personas decidieron acercarse personalmente a las oficinas para recibir asistencia.

Desde las primeras horas de este jueves se registraron extensas filas en distintas dependencias de Anses, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde cientos de personas acudieron para consultar o realizar trámites vinculados al nuevo mecanismo de acceso al transporte gratuito para personas con discapacidad.

La nueva modalidad busca simplificar el acceso al beneficio y evitar que los pasajeros deban exhibir su certificado al momento de viajar. Según informó el Gobierno, el sistema también apunta a resguardar la información personal de los beneficiarios y agilizar los controles en el transporte público.

No obstante, las autoridades aclararon que el mecanismo tradicional continuará vigente. Esto significa que quienes no realicen la vinculación con la SUBE podrán seguir accediendo al transporte gratuito mediante la presentación del CUD físico o digital, ya que ambos sistemas coexistirán durante la etapa de implementación.

Transporte para personas con discapacidad: cómo adherirse al nuevo programa de Anses y SUBE

El beneficio comenzará a funcionar inicialmente en colectivos de jurisdicción nacional y en las principales líneas ferroviarias del país. Desde el Gobierno señalaron que la implementación será gradual y que el objetivo es extender el sistema a más servicios de transporte en el futuro.

Para adherirse al nuevo esquema, los usuarios deben registrar la tarjeta SUBE a su nombre, ingresar a la sección “Beneficios” en la cuenta personal del sistema y cargar el número de diez dígitos correspondiente al CUD.

Posteriormente, la activación puede concretarse en una Terminal Automática SUBE, a través de la aplicación oficial o directamente en colectivos habilitados.

Quiénes tienen derecho a los pasajes para personas con discapacidad y pacientes bajo tratamiento

El acceso a los boletos sin costo permanece blindado, por un conjunto de normativas que definen con claridad quiénes son los beneficiarios. Según la normativa oficial, las empresas de transporte deben garantizar plazas gratuitas para los siguientes grupos: