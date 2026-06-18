Dolor en Hollywood: murió Daveigh Chase, la actriz de «La llamada», a los 35 años

La industria cinematográfica de Hollywood se encuentra de luto, tras confirmarse el fallecimiento de una de las figuras infantiles más icónicas de los comienzos del siglo XXI: Daveigh Chase, recordada a nivel global por haber personificado a la aterradora Samara Morgan en la película de terror «The Ring» (La llamada), murió a los 35 años en la ciudad de Los Ángeles.

La noticia, que impactó entre sus seguidores y sus pares de Hollywood este miércoles, fue confirmada de manera oficial por portales especializados como Deadline y por su pareja, Roy Hernandez, a través del popular sitio TMZ.

Según los reportes médicos provistos por las fuentes institucionales, el deceso de Daveigh Chase se produjo a raíz de complicaciones críticas derivadas de un cuadro de meningitis y severas infecciones sanguíneas, luego de haber permanecido internada desde principios de junio 2026 en un centro asistencial de la costa oeste estadounidense.

La salud de Daveigh Chase y el desgarrador pedido de su entorno

Los últimos días de Daveigh Chase transcurrieron bajo un severo y hermético cuadro médico. Según detalló su novio, Roy Hernandez, la actriz había ingresado al nosocomio con un cuadro de desnutrición que rápidamente escaló de gravedad tras el diagnóstico de la meningitis.

Ante el crítico panorama delineado por los profesionales de la salud, Hernandez había iniciado una colecta comunitaria de urgencia bajo la consigna «Ayudemos a Daveigh a encontrar consuelo y paz», con el objetivo de asegurar un entorno en calma y de contención afectiva para la joven en lo que significaron sus jornadas finales.

A la par de su deterioro físico, el entorno de la artista expuso las profundas dificultades personales que atravesó en su etapa adulta. Tras haberse distanciado de su núcleo familiar directo, la actriz lidió de forma sostenida con problemas vinculados al consumo de estupefacientes, factores que la llevaron a protagonizar severas portadas policiales entre los años 2017 y 2018 por cargos de posesión de sustancias controladas; estos episodios truncaron sus posibilidades de reinserción laboral y la alejaron definitivamente de los sets de filmación en la última década.

¿Quién era Daveigh Chase? De estrella infantil de Disney al drama de su vida privada

Nacida el 24 de julio de 1990, Daveigh Chase experimentó una explosión de popularidad absoluta en el 2002. Su gran hito profesional fue prestarle su voz original a Lilo Pelekai en el clásico de Disney «Lilo & Stitch», una interpretación que marcó la infancia de millones de espectadores.

Ese mismo año, su versatilidad actoral la llevó a doblar al personaje de Chihiro en la versión anglosajona de «El viaje de Chihiro» —el aclamado filme de Studio Ghibli galardonado con el premio Oscar— y a consagrarse como la Mejor Villana en los MTV Movie Awards gracias a su escalofriante rol en «La llamada».

Pese a participar en obras de culto como «Donnie Darko» y la prestigiosa serie de HBO «Big Love», el trasfondo de su infancia fue calificado recientemente por sus allegados como una etapa de profunda vulnerabilidad y acoso escolar.

Esta situación cobró un renovado e inquietante interés público, debido a la reciente viralización de registros de archivo del 2003 que vinculaban a la entonces niña con eventos del rapero Sean «Diddy» Combs, condenado penalmente en octubre 2025.

Las imágenes de archivo, donde se exponían conductas incómodas del músico hacia la actriz cuando era niña, reavivaron debates globales sobre la desprotección de las infancias en la industria del entretenimiento.

Hoy, sus fanáticos despiden a un talento brillante que, detrás del éxito de sus personajes animados y de terror, ocultaba una historia personal signada por las exigencias tempranas y la búsqueda incesante de contención.