Neuquinos se solidarizaron con el pueblo de Chile y pidieron que se fuera Piñera

Organizaciones sociales adhirieron a la convocatoria que se realizó en todo el país en apoyo al pueblo chileno, tras los episodios de violencia que sufrieron tras las masivas manifestaciones que se dieron en el vecino país.

La multisectorial “No a la Base Yanqui” invitó a las organizaciones sociales para realizar una concentración en el Monumento al General San Martín a partir de las 18 horas.

“Solidaridad con la lucha del pueblo de Chile”, “Fuera Piñera”, “La desigualdad social es más violenta que cualquier protesta social” fueron algunos de los mensajes escritos en los carteles durante la protesta.

Los manifestantes se encolumnaron en la Avenida Argentina, marcharon por el centro neuquino hasta llegar la sede del consulado chileno situado sobre la calle Rioja, a pocos metros de Casa de Gobierno.

El FOL, Partido Obrero, MST, PTS, Izquierda Socialista, Apdh, el sindicato Ceramista entre otras agrupaciones apoyaron la convocatoria.

1/ 2 2/ 2 Foto: Gentileza

La Abogada del CeProDH, Natalia Hormazábal indicó que se están denunciando “gravísimas denuncias a los derechos humanos, no sólo con las miles y miles de detenciones. Sino también con las torturas en comisarías, con los abusos sexuales en las comisarias que han ocurrido y las decenas de muertes que no se pueden contabilizar hasta el día de hoy porque no hay cifras oficiales”.

La referente de la agrupación Pan y Rosas, Julieta Katcoff detalló que las acciones represivas del gobierno chileno tienen como blanco a las mujeres. “Siempre el lugar de las mujeres ha sido un lugar de objeto y de botin de guerra, entonces desde ese lugar es también solidarizarnos con las mujeres chilenas, para decir que su pelea es también la pelea del conjunto del movimiento de mujeres para levantar estas demandas” indicó Katcoff.