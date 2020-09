Neuquén sumó 114 nuevos casos de coronavirus

El comité de emergencia de Neuquén informó, en su primer parte del día, que hay 114 nuevos casos de coronavirus. Así, en la provincia ya son 3.737 las personas que cursan la enfermedad, actualmente. La mayoría de los positivos se concentran en la capital.

Desde hace algunas semanas, el parte dejó de detallar sobre las edades, formas de contagios y si se trata de personal de Salud. Solo se indica la cantidad de casos nuevos que se van registrando por ciudad.

En este parte, la que más casos tiene -como es habitual- es Neuquén capital, con 43 nuevos positivos. La sigue Cutral Co, con 25 y, luego, Centenario con 18.

Plaza Huincul tiene 10 nuevos casos y Plottier, ocho. San Patricio del Chañar, Piedra del Águila, Vista Alegre y Villa El Chocón, sumaron dos casos nuevos, respectivamente. En tanto, Zapala y Senillosa registraron un nuevo positivo cada uno.

Desde el inicio de la pandemia, la provincia contabilizó 7.927 casos de coronavirus. De ese grupo, 4.047 personas se recuperaron, 143 murieron y 3.737 están enfrentando la enfermedad.

Neuquén actualiza sus criterios de casos sospechosos en base al Ministerio de Salud de Neuquén. La última actualización fue el 21 de septiembre.

Ante todo caso sospechoso, se debe indicar el aislamiento inmediato del paciente y comenzar las acciones de rastreo y cuarentena de sus contactos estrechos, sin esperar los resultados de laboratorio.

Todo caso sospechoso o confirmado deberá contar con evaluación clínica periódica para identificar signos de alarma y evaluar posibles diagnósticos diferenciales.

Criterio 1

a. Toda persona que presente dos o más de los siguientes síntomas:

temperatura corporal de 37,5° o más;

tos;

odinofagia (dolor de garganta);

mialgias

decaimiento/cefalea/malestar general 1 ;

diarrea / vómitos 1,2

dificultad respiratoria

Criterio 2

a. Toda persona que presente anosmia (pérdida del olfato) y /o disgeusia (alteración en la percepción de los sabores)2;

b. Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía ambulatoria o

c. Todo paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG).

Criterio 3

Todo personal de salud, cuidadores de adultos mayores, defensa civil, bomberos, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas.

Toda persona considerada población vulnerable y con mayor riesgo de complicaciones y/o muerte: paciente en hemodiálisis, pacientes trasplantados e inmunocomprometidos, personas mayores en residencias geriátricas, centros de rehabilitación.

Que presente 1 o más de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, perdida repentina del gusto o del olfato. Sin tener en cuenta nexo epidemiológico.

1 Los signos o síntomas separados por una barra (/) deben considerarse como uno solo.

2 Los síntomas gastrointestinales, así como la anosmia y/o disgeusia suelen ser síntomas de presentación más tardía entre el 3° y 5 ° día de evolución.

Criterio 4

Todo niño o adolescente que presente un cuadro compatible con el síndrome inflamatorio multisistémico post- covid19 en pediatría (adaptada de la Organización Mundial de la Salud)

a. Niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días y

b. Dos de los siguientes:

Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea (oral, manos o pies).

Hipotensión o shock.

Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias (incluidos los hallazgos ecográficos o elevación de Troponina / NT-proBNP).

Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D).

Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal) y

c. Marcadores elevados de inflamación, como eritrosedimentación, proteína C reactiva o procalcitonina.

Sin ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, síndromes de shock estafilocócicos o estreptocócicos).

Criterio 5

Toda persona fallecida que, independientemente de su estado de salud previo:

No tenga diagnóstico etiológico definido como causa de defunción y

Haya tenido cuadro clínico compatible con COVID-19 (conocido por el médico certificante o referido por terceros)

Definición de caso confirmado

Caso confirmado por laboratorio:

todo caso sospechoso con resultado detectable para la detección de genoma viral de SARS CoV-2 por técnicas directas.

Caso confirmado por criterio clínico-epidemiológico:

Todas aquellas personas que sean contacto estrecho de un caso confirmado de COVID 19 y que cumplan con la definición de caso sospechoso, se definirán como caso confirmado con criterio clínico epidemiológico, no requiriendo ser estudiado por PCR, salvo en los siguientes casos:

Pacientes que presenten criterios clínicos de internación

Personas con factores de riesgo

Personas gestantes

Pacientes que residan o trabajen en instituciones cerradas ó de internación prolongada.

Trabajadores y trabajadoras de salud

Personas fallecidas, sin causa conocida

Todos los casos confirmados por criterios clínico-epidemiológicos, deben ser evaluados clínicamente para identificar signos de alarma y/o diagnósticos diferenciales, durante toda su evolución.

Estos casos son considerados confirmados a los efectos de las medidas de prevención y control, y no requerirán estudios para el diagnóstico etiológico (salvo en los grupos exceptuados mencionados previamente).

Los casos confirmados con criterio clínico epidemiológico deberán ser notificados a SISA por el efector donde el paciente es detectado y la ficha correspondiente deberá ser enviada a la Dirección de Epidemiología para la notificación al efector que deberá realizar su seguimiento (direpineuquen@gmail.com).

El alta en los casos leves, que no requieran internación, se otorgará a los 10 días desde el comienzo de la fecha de inicio de los síntomas, siempre que se encuentre asintomático y tenga evolución favorable, sin necesidad de internación.

Nota: los contactos estrechos de casos confirmados, que NO presenten síntomas, no son considerados casos de COVID, pero deben realizar aislamiento domiciliario por 14 días.

Aislamientos obligatorios

Las personas que ingresen a localidades SIN transmisión comunitaria, desde áreas de transmisión comunitaria: CABA, provincias de Buenos Aires, Chaco, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, Tucumán, La Rioja, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos o las ciudades Río Gallegos, Río Grande, Comodoro Rivadavia, ciudad de Neuquén, Plottier, Centenario, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala deberán realizar aislamiento social, preventivo y obligatorio durante 14 días.