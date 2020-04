Un llamado al 102 derivó en una investigación por abuso a tres niños de Neuquén

Un llamado a la Línea 102 puso en marcha una investigación por el presunto abuso de tres niños en Neuquén. Una vecina alertó sobre la situación, luego de observar una conversación en un celular, donde la madre habría planeado los abusos con su pareja. La fiscalía de Delitos Sexuales dispuso la detención de los dos sospechosos por 24 horas y la defensoría de la Niñez y Adolescencia N°1 puso a los niños bajo resguardo de un familiar.

"Los chicos están bien", remarcó la defensora, Mónica Palomba. Explicó que en estos casos lo principal es que los niños estén en un lugar seguro. Indicó que los tres hermanos, dos mujeres y un varón, de cuatro, ocho y once años, se encuentran bajo resguardo de un familiar.

Sostuvo que "pase lo que pase con la investigación" de la fiscalía, los niños permanecerán alejados de la madre y su pareja, el padrastro, "hasta que se esclarezcan los abusos".

Ayer por la tarde, el fiscal Andrés Azar ordenó dos allanamientos en el marco de la investigación. Además, dispuso la detención por 24 horas de los sospechosos.

Desde la fiscalía señalaron que todavía continúan trabajando con lo recavado en las diligencias que se llevaron a cabo ayer. Por eso, aún no precisaron si se formularán cargos.

La Defensoría de la Niñez sigue trabajando en la cuarentena

Palomba afirmó que continúan trabajando pese a la cuarentena decretada por el gobierno nacional, en el contexto de la pandemia por coronavirus.

Dijo, que "al principio de la cuarentena hubo muchos develamientos" de casos de abuso.

Señaló, sin embargo, que ha disminuido el caudal de denuncias a medida que se fue extendiendo el aislamiento obligatorio, ya que la mayoría provienen de las escuelas, que en este contexto no están abiertas. Según explicó, al no haber clases no se advierten las situaciones de vulnerabilidad de los niños.

La evaluación de la defensora de los derechos del niño coincide con la evaluación que realizó el equipo de la Linea 102. Su coordinadora Mónica Gatti remarcó: “La experiencia en todos lados es que los chicos solos no llaman, lo que hacen es pedirle ayuda a alguien más: a algún par, que ese par se lo cuente a su madre, o al docente".