Más de 170 pedidos de ayuda por violencia de género en Río Negro

En Río Negro, durante la primera semana de cuarentena obligatoria por Coronavirus, no se registraron femicidios, pero si 18 denuncias por violencia de género en el Sistema de Atención Territorial (SAT) y 152 llamados de mujeres a las Líneas 911 y 144, por asesoramiento y orientación, en toda la provincia.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia de género es un “problema de salud global de proporciones epidémicas” y con la pandemia, el problema se potencia; ya que -en las condiciones de aislamiento- las mujeres que sufren violencia se encuentran en el lugar más peligroso: su hogar. Y allí fue, donde fueron asesinadas siete mujeres en el país, en el marco de la la cuarentena obligatoria, según datos de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá).

Siete muertas en ocho días por violencia machista y en manos de sus parejas, según las primeras investigaciones.

En Río Negro, de las denuncias, ocho fueron en San Antonio Oeste, cuatro en Viedma, dos en Villa Regina, una en Roca, otra en Cipolletti, una en Sierra Grande y una en Bariloche, del 20 al 27 de marzo. Dos de esas denuncias llegaron al ámbito penal, por ser calificadas dentro de los delitos de amenazas y lesiones. Y siete de las 18, fueron por violencia psicológica y emocional.

El SAT es un sistema de guardias de emergencia que trabaja en red con todas las instituciones que actúan en la problemática de género: juzgados de paz, de familia, fiscalías, comisarías.

En el caso de la Línea 911, que está habilitada para emergencias, se recibieron 132 llamados por casos de violencia de género en toda la provincia, en la primera semana de aislamiento obligatorio. En la línea 144, que es nacional y específica, en esa semana se atendieron 20 llamados de mujeres rionegrinas para pedir ayuda.

Las cifras oficiales fueron entregadas a RÍO NEGRO por Mercedes Pietranera, secretaria de Igualdad de Géneros de la provincia. “Sabemos que en momentos de aislamiento, la violencia de género se recrudece” y la emergencia sanitaria por el Covid-19 tiene “impactos diferenciados en las mujeres y las personas que integran los colectivos LGTBQ+”, aseguró la funcionaria.

Por eso, cada 72 horas monitorean, junto al Ministerio de Seguridad, las estadísticas de violencia en el marco de la pandemia “para ver si realmente hay recrudecimiento”. Normalmente, el análisis de los datos lo hacían una vez por mes.

“Llaman mucho por casos de violencia psicológica, lo cual nos parece un dato interesante, que las mujeres a pesar de estar en una situación de aislamiento y de emergencia, están denunciando violencia psicológica y emocional”, expuso Pietranera. Aseguró que no estamos en una situación fuera de lo común. Sin embargo, hizo un llamado de atención, ya que “sabemos que esto puede recrudecer en cualquier momento”. Si bien las guardias están “funcionando bien”, quieren que los llamados lleguen más fácilmente a los equipos de atención.

Por otra parte, están trabajando en campañas de sensibilización por redes sociales, para que la mujer pueda reconocer la violencia y pedir ayuda.

Seis casa refugio en toda la provincia

En toda la provincia hay seis casas refugio para mujeres: dos en Bariloche, una en El Bolsón, una en Cipolletti, en Catriel y otra en Viedma. Todas ellas continúan funcionando normalmente, ya que la Secretaría de Igualdad de Géneros es una de las áreas esenciales, por decreto provincial, y sigue trabajando aun en el marco de aislamiento obligatorio.

“En el caso de que las casas refugio no fueran suficientes (…) estamos empezando a evaluar casas transitorias, por eso estamos día a día viendo cuales son las estadísticas. Estamos en una situación de emergencia de salud”, contestó Pietranera consultada por Río Negro.

En Roca, Valle Medio y Línea Sur no hay casas refugio y está pensado abrirlas, pero mientras tanto, dijo que hay “un sistema de protección. La casa refugio es la mejor manera, pero si no hay, no es que quedan en la nada”, aseguró.