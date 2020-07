Neuquén y Río Negro vuelven a la etapa de distanciamiento social

El gobierno nacional anunció hoy que Neuquén y Río Negro vuelven a la fase de distanciamiento social en el contexto de la pandemia por el nuevo coronavirus.

La información fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación, a través del decreto 605/2020.

Ambas provincias habían retrocedido debido al crecimiento de los casos de covid y a la localización de zonas con transmisión comunitaria del virus.

El distanciamiento regirá desde el 18 de julio hasta el 2 de agosto.

Esta fase es para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos con los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios:

1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria.

2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria” sostenida del virus SARS-CoV-2.

3. El tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no debe ser inferior a QUINCE (15) días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo.

En los fundamentos del decreto el gobierno nacional plantea que "el aglomerado urbano de Neuquén de la Provincia del Neuquén y el Departamento de General Roca de la Provincia de Río Negro aumentaron el tiempo de duplicación de casos, pero sin aumento exponencial de los mismos, ni saturación del sistema de salud."

Esto es lo que le permitiría a todos los departamentos de ambas provincias, aún los que registran circulación comunitaria, cambiar de fase.

Ahora habrá que esperar que los gobiernos locales definan si se modifican medidas a partir de este nuevo decreto.