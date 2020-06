Nación volvió a Neuquén capital a la fase de aislamiento obligatorio

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 576 que se publicó esta mañana en el Boletín Oficial incluyó una marcha atrás para el aglomerado urbano de Neuquén capital, que volverá a la fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La norma mantuvo al resto de los departamentos de la provincia en el distanciamiento social, pero excluyó a esta zona por no cumplir "positivamente" las tres condiciones necesarias para avanzar de fase: que el sistema de salud cuente con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria; que el aglomerado urbano, departamento o partido no esté definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria” sostenida del virus; y que el tiempo de duplicación de casos confirmados de covid-19 no sea inferior a 15 días.

El aglomerado urbano de la capital (que incluiría también a Centenario y Plottier) comparte esta fase con el departamento General Roca de Río Negro, con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y con todos los departamentos de Chaco.

La fase comenzará el 1 de julio y tendrá vigencia hasta el 17 del mismo mes. Para hoy y mañana se prorrogarán los efectos del DNU anterior.

Se trata de una vuelta al aislamiento social, preventivo y obligatorio estricto con autorización para actividades esenciales, aunque prevé que, en los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de hasta 500.000 habitantes los gobernadores puedan disponer nuevas excepciones con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas.

Sin embargo, el decreto establece la prohibición en esta etapa de centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, clubes, bares y gimnasios. Estos dos últimos rubros habían quedado habilitados en Neuquén.

Desde el gobierno provincial habían indicado ayer que, por el momento, no habría cambios en las actividades permitidas y las restricciones vigentes, aunque aún no estaba el detalle del DNU que se conoció hoy.

Las medidas vigentes hasta el 9 de julio incluyen la utilización exclusiva del transporte público para trabajadores esenciales, un horario de circulación límite hasta las 20, la suspensión de las reuniones sociales y los controles estrictos en los puentes carreteros y accesos de las tres ciudades.

Neuquén registró el domingo 19 nuevos casos de covid-19, 18 en la capital y uno en Centenario. El total ascendió a 466 desde el inicio de la pandemia.