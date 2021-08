Neuquén ya convoca a las personas que pueden combinar vacunas

La campaña de vacunación avanza en Neuquén con diferentes estrategias. Hoy se inaugura un nueva en la capital que es la aplicación de dosis en una feria. Pero en paralelo se vacuna con y sin turno en diferentes lugares de la provincia, se vacuna a adolescentes con factores de riesgo, y se avanza en convocar a las personas que están en condiciones de combinar vacunas para completar los esquemas. Este operativo se realizará desde el domingo.

Hoy, el gobernador Omar Gutiérrez, publicó en sus redes sociales el avance que lleva la campaña de vacunación, hasta el momento. Precisó que un 89% de la población mayor de 18 años ya recibió la primera dosis de alguna vacuna contra el Covid-19 y detalló que equivale a 420.797 neuquinos y neuquinas.

También indicó que el 33% de esta población objetivo "ya completó el esquema de vacunación, lo que equivale a que 153.187 neuquinos y neuquinas mayores de 18 años, ya se han inmunizado con ambas dosis".

Pero además, resaltó que ya se inmunizaron 5.158 adolescentes entre 12 a 17 años con condiciones de salud priorizadas. La vacunación a este rano etario comenzó hace una semana, con el primer arribo de dosis de Moderna a la provincial. Tal como resaltó en aquel momento, esas 13.440 dosis quedarán reservadas para ese rango etario.

El domingo se comenzará con la aplicación de vacunas de Moderna a quienes hayan recibido la primera dosis de Sputnik V hace más de 12 semanas y acepten la combinación de antídotos. Pero se trata de dosis que llegarán particularmente para ese fin.

Tal como explicó el director provincial de Atención Primaria de la Salud, Matías Neira, en declaraciones radiales, las nuevas dosis de Moderna que llegarán el fin de semana a Neuquén serán para personas que se hayan vacunado con Sputnik entre el 30 de marzo y el 6 de mayo, así como para aquellas que lo hayan hecho antes y por alguna circunstacia particular no hayan recibido aún la segunda dosis.

Además, explicó que en la priorización se tendrá en cuenta especialmente a las personas mayores de 50 años y aquellas con discapacidad o factores de riesgo. Son, según los cálculos provinciales, unas 27.000 personas y, en este envío, Neuquén recibirá 22.400 dosis de Moderna.

"Ya empezamos con los llamados telefónicos, y desde el día de ayer tuvimos muchísimas consultas manifestando la voluntad de recibir esta segunda dosis del laboratorio Moderna, así que estamos esperanzados que haya muy buena aceptación teniendo en cuenta dos aspectos muy importantes bajo los cuales se toma la decisión de combinar vacunas. Uno es la seguridad, no se observó en la combinación de esquemas mayores efectos adversos o efectos adversos graves que no se hayan observados en esquemas homólogos, de la misma vacuna. Y el segundo punto es la eficacia, no se observó menor eficacia en la respuesta de anticuerpos, sino todo los contrario se observó una sinergia en la respuesta inmune", confió Neira sobre las primeras respuestas de la población y la efectividad de la combinación de dosis.

"En términos de seguridad y eficacia se toma la decisión de combinar esquemas para poder avanzar en el porcentaje de la población con esquemas completos (...) se observó un eficacia superior al esquema con dos dosis de Pfizer", resumió el funcionario sobre la eficacia y la seguridad que reviste la combinación de vacunas.

Otra combinación que fue aprobada por el gobierno nacional fue la de Sputnik V con AstraZeneca. Al respecto Neira indicó que "hoy por hoy no tenemos AstraZeneca para ofrecerle a personas que hayan recibido su primera dosis para completar un esquema heterólogo (con diferentes vacunas)". Y en ese sentido, precisó que hoy se están terminando de aplicar las 11.000 dosis de esa vacuna recibidas el martes. Todas fueron destinada a completar esquemas de los vacunados en primer término con AstraZeneca.

