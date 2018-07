Edificios inseguros en Neuquén: afirman que el Municipio sólo busca recaudar

La seguridad de los edificios de la capital neuquina sigue dando que hablar. Los consorcios critican que el Municipio les cobra demasiadas multas solo con fines recaudatorios y que hay que trabajar en un plan a futuro que incluya a todos los sectores involucrados.

“Faltan un montón de cosas para futuro. Está bien haber dado un puntapié inicial pero lo que yo veo que no sirve hoy penalizar con multas sino que hay que trabajar a nivel sociedad los organismos o los que tenemos que trabajar en el tema” opinó Mariano Noacco, socio de una empresa dedicada a la administración de edificios de Neuquén.

Durante 2017 el Municipio labró 110 infracciones por alguna irregularidad que se detectó relacionada a la seguridad de estos inmuebles.

Te puede interesar Preocupación en Neuquén: ante una emergencia en un edificio, pocos saben qué hacer

“Implementan esto de seguridad mas como algo recaudatario, confiscatorio, que como el efecto de decir vamos preparando esto a futuro”, sostuvo el hombre. Noacco calificó a las multas que reciben como “un exceso” y contó que algunas comenzaron a recurrirlas.

“La Municipalidad se basa en lo que el conservador escribió en el cuaderno, pero no tienen alguien que vaya a controlar y verificar” repudió el empresario.

El administrador narró que en una oportunidad fueron multados por no tener las mangueras de incendio: “las hemos tenido y nos robaron dos veces” pero que no tuvieron tiempo de hacer el descargo.

El empresario criticó que los controles sólo se hacen en el área centro. “Yo tengo edificios retirados y nunca los han ido a visitar, entonces lo están haciendo con un fin recaudatorio”, resaltó Noacco.

El hombre marcó que otro de los puntos es lo que pasa luego que se firman los finales de obras: “cuando vos haces un edificio, presentás todo un proyecto. Cuando el constructor lo entrega al final, modificó generalmente por costo todo lo que es seguridad. Tiene lo mínimo y necesario. La Municipalidad le da el final de obra y después viene el conservador y dice no hizo tal cosa, y la Municipalidad en vez de atacar al constructor va todo sobre el consorcio, que fue la gente que fue engañada” expuso Noacco. Criticó que en este caso se multa al consorcio y no “al no al constructor y a toda la gente intermedia que participó en el negocio”.