Las claves para hacer denuncias de tránsito por Whatsapp en Neuquén

No parece un trámite complicado, pero para que funcione, la clave está en las fotos.

Los inspectores de tránsito de Neuquén se vieron desbordados por la cantidad de mensajes que llegaron al Whatsapp habilitado para denunciar infracciones de tránsito, pero hasta el momento no se hizo ninguna multa ¿Por qué? Porque mucho del material enviado no tenía las características necesarias.

Las fotos que sí

Las fotos que no

Además de las fotos que no cumplen con los requisitos que te dimos anteriormente, hay vecinos que aprovecharon la vía de comunicación para informar de lugares que no están bien señalizados, por lo que de los 250 mensajes muchos no fueron por infracciones de vehículos.

Otro punto que, aunque parezca insólito es necesario aclarar, es que el Whatsapp no tiene uso recreativo, ya que hubo gente que envió mensajes sobre el Mundial o con cargadas, dandóle un mal uso al servicio.