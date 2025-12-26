Lisandro Martínez volvió a la titularidad tras la lesión en el triunfo de Manchester United
En el único partido en la jornada conocida como boxing day, los Diablos Rojos vencieron 1-0 a Newcastle con el defensor argentino como capitán. Los detalles.
Lisandro Martínez fue titular y capitán en el triunfo de Manchester United ante Newcastle por la fecha 18 de la Premier League. El argentino jugó 88 minutos y tuvo su primer encuentro como titular en Manchester United tras recuperarse de su extensa lesión de ligamento cruzado.
Además, el zaguero argentino lució la cinta de capitán de los Diablos Rojos, que se impusieron por 1 a 0 ante Newcastle en Old Trafford. En el único partido del Boxing Day en la Premier League, Manchester United logró un ajustado triunfo y se metió en puestos de clasificación a las copas europeas.
GOLPEARON LOS RED DEVILS: Dorgu tomó un rebote, definió a la perfección y marcó un GOLAZO para el 1-0 del Manchester United vs. Newcastle.— SportsCenter (@SC_ESPN) December 26, 2025
📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0NnI9XkAwX
El único gol del equipo de Ruben Amorim lo marcó Patrick Dorgu y con los tres puntos quedó momentáneamente quinto en la tabla, mientras que las Urracas siguen en el undécimo lugar.
El Carnicero, como supieron apodarlo en Inglaterra, tuvo una gran actuación ante las Urracas y el equipo de Ruben Amorim sumó tres puntos importantes en su lucha por alcanzar los puestos europeos sobre el cierre del año.
El ex Defensa y Justicia y Ajax, además, lució la cinta de capitán debido a que Bruno Fernandes, habitual capitán, se encuentra lesionado.
Martínez jugó 88 minutos y tuvo su primer encuentro como titular en Manchester United tras recuperarse de su extensa lesión de ligamento cruzado.
En el segundo tiempo, Licha se salvó de un penal que todo Newcastle pidió por una mano que fue revisada en el VAR y que finalmente no fue sancionada en su contra. Iban 62 minutos y el United ya ganaba 1-0.
De esta manera, el United llegó a los 29 puntos y escaló hasta la quinta posición, que lo clasifica a la próxima UEFA Europa League.
Comentarios