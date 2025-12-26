Estafas con rifas de Bomberos: tres hombres fueron declarados culpables por defraudación en Barda del Medio

El Tribunal dio a conocer este viernes su veredicto en la causa por la defraudación vinculada a la venta de rifas del cuartel de Bomberos Voluntarios de Barda del Medio y declaró penalmente responsables a los tres imputados por el delito de administración fraudulenta. La decisión cerró la etapa de juicio y dejó pendiente la determinación de la pena, que será fijada en una futura audiencia de cesura.

La causa investigó el manejo irregular de fondos recaudados durante el año 2021, cuando se estima que los acusados se apropiaron de manera ilegítima de $3.021.483, una cifra que, actualizada, rondaría los 59 millones de pesos. El dinero provenía de una campaña solidaria destinada a fortalecer el equipamiento del cuartel.

Según se expuso durante el juicio, los hechos ocurrieron entre marzo y septiembre de 2021, a partir del lanzamiento de la rifa denominada “Gran bono contribución”. El sistema consistía en cartones con diez troqueles cada uno, con un valor total de 10.000 pesos, que podían abonarse en cuotas mensuales de 1.000 pesos.

La investigación determinó que se imprimieron 2.500 cartones, de los cuales se vendieron 1.778. La recaudación tenía como objetivo principal la compra de una autobomba usada en Holanda, además de la adquisición de insumos, herramientas y materiales necesarios para el funcionamiento del cuartel de bomberos.

Sin embargo, el destino de una parte significativa del dinero nunca pudo ser justificado. De acuerdo con la estimación realizada por la Fiscalía, a partir de los cartones vendidos y los troqueles efectivamente cobrados, se habrían recaudado al menos $8.317.000 durante la campaña.

Del total de esos fondos, la acusación sostiene que $3.021.483 no fueron rendidos ni utilizados para los fines anunciados. Además, se comprobó que el premio principal prometido, un automóvil, nunca llegó a ser adquirido, lo que reforzó la hipótesis de la maniobra fraudulenta.

El Tribunal consideró acreditado que los tres imputados tuvieron responsabilidad en la administración de los recursos y que actuaron de manera irregular, configurando el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la institución y de quienes colaboraron con la rifa.

Ahora, el proceso judicial continuará con la audiencia de cesura, en la que las partes debatirán la pena que corresponderá a cada uno de los condenados. En esa instancia se analizarán circunstancias agravantes y atenuantes antes de que se dicte la sentencia definitiva.

El fallo generó expectativa en la comunidad de Barda del Medio, donde el caso tuvo un fuerte impacto por tratarse de fondos destinados a una institución clave como el cuartel de Bomberos Voluntarios, cuyo financiamiento depende en gran medida del apoyo solidario de los vecinos.