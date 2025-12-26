Imputaron a Chiqui Tapia por presunta retención indebida de aportes previsionales en la AFA

La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en una causa penal que investiga la presunta retención indebida de aportes jubilatorios y contribuciones a la seguridad social vinculadas al funcionamiento de la entidad. Los detalles.

Chiqui Tapia, imputado en una causa penal por aportes impagos en la AFA

La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por la supuesta retención ilegal de aportes jubilatorios de la entidad.

La imputación fue impulsada por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial, quien presentó el requerimiento de instrucción ante el juez Diego Amarante. Se trata de la primera imputación formal contra Tapia en este expediente, que aún se encuentra en una etapa inicial de investigación.

Según la denuncia, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) atribuye a la AFA una deuda superior a los 19.000 millones de pesos, correspondiente a los últimos dos años.

La acusación sostiene que la entidad habría retenido tributos y aportes previsionales correspondientes a empleados propios y a trabajadores de clubes del fútbol argentino, sin ingresarlos dentro de los plazos establecidos por el Régimen Penal Tributario.

Infobae | NA